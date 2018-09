W okresie styczeń - sierpień 2018 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 8,5 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do tego samego okresu zeszłego roku o 7,5 proc. tj. ok. 15,7 mld zł.

MF podało, że w porównaniu z pierwszymi ośmioma miesiącami zeszłego roku dochody z podatku VAT były wyższe o 4,7 proc. (tj. ok. 5,0 mld zł), dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 5,6 proc. (tj. ok. 2,6 mld zł), dochody z podatku PIT były wyższe o 14,4 proc. (tj. ok. 4,7 mld zł), dochody z podatku CIT były wyższe o 16,5 proc. (tj. ok. 3,3 mld zł), dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 3,9 proc.

"Wysokie dochody z podatku PIT i CIT związane są z działaniami podejmowanymi w celu uszczelnienia systemu podatków dochodowych, dobrą sytuacją na rynku pracy oraz wysokimi wpłatami podatku od osób prowadzących działalność gospodarczą w związku z korzystną koniunkturą gospodarczą" - tłumaczy MF.