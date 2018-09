Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował o 0,07 proc. do 26.458,17 pkt.

Indeks S&P 500 nie zmienił się i wyniósł 2.913,93 pkt.

Nasdaq Comp. poszedł w górę o 0,05 proc. do 8.046,35 pkt.

Giełdy w USA mają za sobą względnie udany kwartał.

Od końca czerwca S&P 500 zyskał ok. 7 proc., co jest najlepszym osiągnięciem od 2013 r. Indeks zyskuje nieprzerwanie od 6 miesięcy. DJI kończy kwartał z ok. 9-proc. wzrostem.

Oba te indeksy zamknęły na plusie 11 z 12 ostatnim kwartałów.

Najwięcej zarobić dały w trzecim kwartale spółki opieki zdrowotnej, które zyskały niemal 14 proc. - to najlepszy okres dla sektora od 2013 r. Sektor technologiczny wzrósł w tym czasie o ok. 8 proc.

Uwaga rynku akcji USA skierowana była w piątek na walory Tesli, które w trakcie sesji traciły nawet 13 proc. Amerykański nadzór finansowy (SEC) wszczął w czwartek postępowanie przeciwko działaniom prezesa spółki Elona Muska. Zdaniem SEC, Musk miał wprowadzić inwestorów w błąd, gdy na początku sierpnia ogłosił na Twitterze, że ma zapewnione fundusze na zdjęcie spółki z giełdy po cenie 420 USD za walor (ok. 273 USD w piątek).

Musk był blisko ugody z nadzorem jeszcze w czwartek, ale wycofał się z uwagi na konieczność przyznania się do winy i 2-letni zakaz prezesury w spółce - wynika z ustaleń CNBC.

Akcje Intela podrożały prawie 3 proc. po tym, jak prezes Bob Swan zapowiedział, że spółka nie powinna mieć problemów z wypełnieniem całorocznych prognoz wyników. W ślad za Intelem drożały też inne spółki technologiczne, a grupujący jej indeks sektorowy S&P 500 wzrósł w całym mijającym tygodniu 0,8 proc.

W górę poszły notowania Boeinga, który wygrał wart 9,2 mld USD kontrakt w Pentagonie na budowę nowego treningowego samolotu Air Force.

Wydatki amerykańskich konsumentów w sierpniu wzrosły o 0,3 proc. mdm, podczas gdy w lipcu wzrosły o 0,4 proc. mdm. Dochody Amerykanów w sierpniu wzrosły o 0,3 proc. mdm, wobec 0,3 proc. mdm w poprzednim miesiącu. Ekonomiści spodziewali się wzrostu wydatków o 0,3 proc., a dochodów o 0,4 proc. mdm.