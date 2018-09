Nowa „sądeczanka” musi powstać - mówił w sobotę minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Podkreślił, że rząd jest zdeterminowany, by wybudować drogę między Brzeskiem a Nowym Sączem, zarezerwowano na ten cel ponad 1,4 mld zł, jednak brakuje zgody społecznej co do jej przebiegu.