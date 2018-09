Europejski Urząd Statystyczny (Eurostat) opublikował nowe informacje na temat udziału młodych osób mieszkających razem ze swoimi rodzicami. "W przypadku Polski odnotowano niewielką poprawę wspomnianego wskaźnika" - zauważył Prajsnar z RynekPierwotny.pl

Udział Polaków mieszkających razem z rodzicami w 2017 roku wynosił 44,7 proc. całej populacji osób, mających 25-34 lata. W 2016 roku ten wskaźnik wynosił 45,5 proc., a w 2015 - 45,7.

Z danych Eurostatu wynika, że w ostatnich kilkunastu latach najniższy poziom wskaźnik udziału młodych mieszkańców Polski, którzy wciąż mieszkają ze swoimi rodzicami, osiągnął w 2005 roku (36,4 proc.). W następnych latach regularnie wzrastał, najwyższy skok (od 2005 roku) odnotowano w 2011 roku - o blisko 4 proc., do 44,4 proc.

"Ogólna pozycja naszego kraju na tle pozostałych państw UE w tym przypadku nie napawa zbytnim optymizmem" - mówi Prajsnar. "Warto podkreślić, że w świetle danych Eurostatu Polska uplasowała się na 24 miejscu wśród 30 porównywanych krajów Starego Kontynentu. Większym udziałem osób w wieku 25-34 lat, mieszkających razem z rodzicami, cechowały się tylko następujące państwa: Portugalia, Bułgaria, Włochy, Grecja, Słowacja oraz Chorwacja" - powiedział ekspert.

Jak przypomniał Prajsnar, Eurostat już od dłuższego czasu szacuje, jaki jest udział młodych mieszkańców poszczególnych krajów Starego Kontynentu, którzy wciąż mieszkają ze swoimi rodzicami. "Najciekawsza jest kategoria osób liczących sobie od 25 do 34 lat. W przypadku tych młodych ludzi istnieje spore ryzyko, że nie opuszczą już oni rodzinnego domu" - podał ekspert.

Według GUS od stycznia do sierpnia 2018 r. rozpoczęto budowę 154 tys. 495 mieszkań, tj. o 7,4 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Jak wynika ze wstępnych danych, w tym czasie oddano do użytkowania 114 tys. 802 mieszkania, tj. o 4,3 proc. więcej niż przed rokiem.

Deweloperzy oddali do użytkowania 68 tys. 495 mieszkań, a inwestorzy indywidualni 43 tys. 531 mieszkań (odpowiednio o 8,1 proc. i 0,2 proc. więcej niż od stycznia do sierpnia ub. roku). W ramach tych form budownictwa wybudowano łącznie 97,6 proc. ogółu mieszkań oddanych do użytkowania w okresie ośmiu miesięcy 2018 r., z czego deweloperzy wybudowali 59,7 proc., a inwestorzy indywidualni 37,9 proc. mieszkań.

