Na początku tygodnia w Stanach Zjednoczonych przedstawione zostaną wskaźniki PMI - w poniedziałek dla przemysłu, w środę dla sektora usług. Analitycy szacują, że PMI dla przemysłu wyniesie za wrzesień 60,3 pkt. (w sierpniu wskaźnik ten wyniósł 61,3 pkt), a PMI dla usług 58 pkt. (miesiąc wcześniej było to 58,5 pkt).

Amerykański przemysł w sierpniu rozwijał się w tempie najszybszym od 14 lat. Sektor usług również rozwijał się bardzo mocno, ale pojawiły się sygnały, że część przedsiębiorców obawia się efektów wojny taryfowej między USA i Chinami, a także odczuwa skutki rosnących cen surowców, chociaż z reguły wpływ surowców na sektor usług nie jest znaczący.

W zeszłym tygodniu opublikowano kolejne wyliczenie PKB w USA w drugim kwartale. Według najnowszych danych amerykański PKB w tym okresie wzrósł o 4,2 proc.

Najważniejszą daną makro, na którą będą czekać w tym tygodniu inwestorzy, są piątkowe dane z amerykańskiego rynku pracy i stopa bezrobocia za wrzesień. Analitycy oczekują, że bezrobocie wyniosło w poprzednim miesiącu 3,8 proc. wobec 4,0 proc. miesiąc wcześniej. Ekonomiści będą zwracać uwagę na to, czy we wrześniowych danych będzie widać negatywny wpływ niedawnego huraganu Florence.

Departament Handlu pokaże dane o handlu za sierpień. Ostatnie liczby pokazywały rozszerzający się defityt handlowy, co może mieć negatywny wpływ na dane o PKB w USA w trzecim kwartale. Ekonomiści ankietowani przez "Wall Street Journal" prognozują, że w sierpniku deficyt handlowy USA wzrósł do 53,5 mld USD z 50,08 mld USD w lipcu.

W tym tygodniu pojawi się szereg wystąpień przedstawicieli Fed. Kilka dni temu amerykański Fed zgodnie z przewidywaniami podniósł stopy procentowe o 25 pb, do przedziału 2,0 - 2,25 proc. Swoje wystąpienia zapowiedzieli m.in. prezes Jerome Powell (we wtorek i w środę), wiceprezes Fed Quarles (we wtorek i czwartek), prezesi Fed z Chicago, Richmond i Cleveland (środę) oraz prezes Fed z Atlanty w piątek.

W czwartek bank centralny Indii podejmie decyzję w sprawie stóp procentowych. Indyjska rupia należy w tym roku do najsilniej tracących walut spośród rynków wschodzących. Indyjski rząd w celu ratowania swojej waluty i opanowania rosnącego deficytu obrotów bieżących zdecydował się ostatnio na podniesienie taryf na część produktów z importu.

W tym tygodniu odbędą się też posiedzenia banków centralnych w Australii (we wtorek), w Polsce (środa) i w Meksyku (w czwartek). We wtorek rynek pozna zapisy minutes z ostatniego posiedzenia Banku Anglii.

Na arenie politycznej ciąg dalszy dyskusji na temat warunków Brexitu, uzgodnienia dotyczące wielkości deficytu budżetowego we Włoszech, a także pierwsza tura wyborów prezydenckich w Brazylii w sobotę. Prowadzący w sondażach kandydat skrajnej prawicy Jair Bolsonaro wyszedł w sobotę ze szpitala, gdzie był leczony po ataku nożownika, do którego doszło 6 września na wiecu przedwyborczym.

Przez cały tydzień z powodu święta narodowego nieczynne będą rynki w Chinach.

---

Kalendarz makroekonomiczny w tygodniu 1-6 października:

Poniedziałek: publikacja wskaźników PMI dla przemysłu m.in. dla Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch.

Wtorek: Wielka Brytania - wskaźnik PMI dla sektora budowlanego.

Środa: publikacja wskaźników PMI dla usług m.in. dla Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch.

Czwartek: Indie - decyzja banku centralnego w sprawie stóp procentowych; USA - dane o zamówieniach w przemyśle za sierpień, Australia - sprzedaż detaliczne w sierpniu.

Piątek: USA - dane z rynku pracy, liczba nowych miejsc pracy, stopa bezrobocia za sierpień, Niemcy - dane PPI za sierpień. (PAP Biznes)