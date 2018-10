RYNKI W UBIEGŁYM TYGODNIU

Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) BUX Węgry 37171,41 1,92 3,88 0,96 -0,05 -5,60 PX Czechy 1101,92 0,10 -0,16 2,07 5,58 2,20 BET Rumunia 8412,72 -0,40 0,36 0,47 6,03 8,50 BIST 100 Turcja 99956,90 -0,34 2,01 6,49 -2,62 -13,33 WIG 20 Polska 2285,11 -1,29 1,22 -4,41 -5,85 -7,16 WALUTY Para Forint EURHUF 323,580 -0,04 -0,20 -0,09 4,00 4,12 Korona EURCZK 25,778 0,40 0,69 0,33 -1,01 1,06 Lej EURRON 4,654 -0,23 -0,05 0,23 1,12 -0,27 Lira EURTRY 7,010 0,09 -5,21 -4,82 66,96 54,17 Złoty EURPLN 4,283 0,24 -0,55 0,36 -0,76 2,52

CZECHY

Narodowy Bank Czeski (CNB) podniósł główną stopę procentową, dwutygodniową stopę repo, o 25 punktów bazowych do 1,50 proc. To trzecia z rzędu i szósta podwyżka kosztu kredytu przez CNB w ciągu ostatniego roku. Analitycy spodziewają się jeszcze jednej podwyżki stóp w 2018 r.

Za ruchem w górę głosowało 6 z 7 bankierów.

"Dalszy wzrost stóp procentowych jest zbieżny z prognozą banku centralnego" – napisano w komunikacie po decyzji.

"Kolejnej podwyżki przed końcem 2018 r. nie można wykluczyć, ale bank centralny nie zobowiązuje się tutaj do jakichkolwiek działań" – powiedział prezes CNB J. Rusnok. Powtórzył, że CNB będzie podwyższał stopy proc., aż osiągną one neutralny poziom, czyli 2,5-3 proc. Dodał, że kluczowa dla dalszych działań banku będzie listopadowa projekcja wskaźników makro.

W rękach nierezydentów znajdowało się na koniec sierpnia 39 proc. czeskich obligacji rządowych. Oznacza to spadek względem końca lipca o 0,5 pkt. proc.

WĘGRY

Stopa bezrobocia na Węgrzech w kwartale zakończonym w czerwcu wzrosła w stosunku do kwartału zakończonego w lipcu o 0,1 pkt. proc. do 3,7 proc.

Węgierskie fundusze emerytalne powinny zwiększyć alokację w lokalny rynek akcji – powiedział w ub. tygodniu wiceprzewodniczący węgierskiego banku centralnego L. Windisch. Jak wskazał, alokacja funduszy w węgierskie akcje jest „ekstremalnie niska” (ok. 3,4 proc., całość alokacji w akcje to w sumie 5,8 proc.), podczas gdy udział obligacji rządu Węgier w portfelach ww. funduszy to ok. 58 proc. (w sumie 70 proc.).

Windisch poinformował również, że bank centralny planuje wprowadzenie funduszu gwarancyjnego dla prywatnych oszczędności emerytalnych do 30 mln forintów (109 tys. USD), który miałby być odpowiednikiem gwarancji państwa w sektorze bankowym.

Poniedziałek 1.10 Wtorek 2.10 środa 3.10 Czwartek 4.10 Piątek 5.10 Czechy Rumunia Bezrobocie za VIII Decyzja banku centralnego ws. stóp proc., sprzedaż detaliczna za VIII Turcja CPI za IX Węgry Sprzedaż detaliczna za VIII Produkcja przemysłowa i sprzedaż detaliczna za VIII

(PAP Biznes)