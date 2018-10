"Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku we wrześniu 2018 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,2 proc., (wskaźnik cen 100,2), a w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 1,8 proc. (wskaźnik cen 101,8)" - napisał urząd statystyczny w komunikacie.

Licząc w ujęciu rocznym ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły we wrześniu o 2,3 proc., nośników energii o 1,8 proc., a paliw i prywatnych środków transportu o 1,9 proc. W porównaniu z sierpniem we wrześniu br. ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły we wrześniu o 0,6 proc., nośników energii o 0,4 proc., paliw i prywatnych środków transportu również o 0,4 proc.

Zgodnie z danymi GUS, w ciągu trzech poprzednich miesięcy (sierpień, lipiec, czerwiec br.) inflacja utrzymywała się na poziomie 2 proc. rdr.

Marcin Musiał

>>> Polecamy: Walka z rajami podatkowymi nigdy się nie kończy