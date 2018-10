Walory Ryanair tanieją aż o 9,8 proc., po obniżeniu przez tego przewoźnika prognoz zysku na rok finansowy 2019 o 12 proc. m.in. z powodu wysokich cen ropy naftowej.

Wśród "spadkowiczów" są w poniedziałek banki, które tracą po informacji "La Repubblica", że Komisja Europejska odrzuci w listopadzie propozycje budżetowe Włoch.

Mocno drożeją za to akcje spółki Linde, która uzyskała zgodę chińskich władz na fuzję z Praxair.

Inwestorzy nadal interesują się rozmowami handlowymi i ich wpływem na globalną gospodarkę.

Kanada, Stany Zjednoczone i Meksyk osiągnęły porozumienie w sprawie "nowej, zmodernizowanej umowy handlowej na XXI wiek" - napisali we wspólnym komunikacie minister spraw zagranicznych Kanady Chrystia Freeland i przedstawiciel USA ds. handlu Robert Lighthizer.

Zmieniony Północnoamerykański Układ o Wolnym Handlu (NAFTA) między USA, Meksykiem i Kanadą oznaczono nowym skrótem "USMCA".

"Teraz jednak największym powodem do niepokoju są Włochy. Ten temat zdominuje najbliższe sesje na rynkach" - mówi Guillermo Hernandez Sampere, szef tradingu w MPPM EK w Eppstein.

"Za to pozytywne jest to, że USA i Kanada osiągnęły porozumienie. Są też nadal otwarte drzwi do osiągniecia porozumienia USA z Chinami - rynki by to dobrze odebrały" - dodał.

Wicepremier Włoch Matteo Salvini w wywiadzie dla "Il Messaggero" powiedział, że rząd nie dokona żadnych zmian w planach budżetowych pomimo negatywnej reakcji rynków. "(...) nie zmienimy naszego planu nawet na jotę" - zapowiedział.

Z kolei Giancarlo Giorgetti, podsekretarz stanu we włoskim rządzie, w wywiadzie dla "La Repubblica", powiedział, że włoski rząd może dokonać korekty budżetu na 2019 r. "Włoski rząd może w razie potrzeby zmienić niektóre środki w planie budżetu na 2019 r." - powiedział Giorgetti.

Wkrótce inwestorzy poznają wskaźniki PMI we IX m.in. we Francji, Niemczech, strefie euro i W.Brytanii.

Włoskie obligacje rozpoczynają trzeci ciężki dzień - w poniedziałek rentowność 2-letnich obligacji skarbowych wzrosła o 14 pkt. bazowych do 1,17 proc. 10-latki zyskały 7 pkt. bazowych do 3,22 proc. Ich spread od 10-letnich bundów wynosi już 274 pkt. bazowe.

Poniżej indeksy w Europie - godz. 09.30

Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3407,69 0,25 -0,08 DAX Niemcy 12291,07 0,36 -0,48 FTSE 100 W.Brytania 7503,06 -0,10 0,60 CAC 40 Francja 5497,80 0,08 0,39 IBEX 35 Hiszpania 9386,30 -0,03 -1,33 FTSE MIB Włochy 20809,97 0,47 -2,48

(PAP Biznes)