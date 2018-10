Grupa Recykl ma pozwolenie na budowę zakładu produkcyjnego w Chełmie



Warszawa, 01.10.2018 (ISBnews) - Grupa Recykl uzyskała pozwolenie na budowę nowego zakładu produkcyjnego w Chełmie, podała spółka. Ponadto spółka wybrała generalnego wykonawcę pierwszej części prac budowlanych, z którym niebawem zawrze umowę. Wartość prac pierwszego etapu wynosi 9,9 mln zł.

"Prace w zakresie m.in. budowy hali produkcyjnej o wartości 9,9 mln zł rozpoczną się w ciągu kilku tygodni i zakończą w marcu 2019 r. Inwestycja będzie wiązać się z wejściem w nowy, perspektywiczny i wysokomarżowy obszar dodatków mineralno-asfaltowych SMA, uzyskiwanych w procesie recyklingu opon, które znajdą zastosowanie m.in. w budowie nawierzchni asfaltowych" - czytamy w komunikacie.

Wydana przez władze miasta Chełm decyzja w zakresie pozwolenia na budowę to wejście projektu w kluczową fazę realizacji. Spółka wybrała także wykonawcę I części prac budowlanych, obejmującą głównie budowę hali produkcyjnej, laboratorium jakości i zaplecza socjalnego. Wartość prac wynosi 9,912 mln zł, a ich termin zakończenie upłynie 21 marca kolejnego roku. Wybór wykonawcy II części prac (budowa placów i boksów magazynowych, biura oraz dróg wewnętrznych) o zbliżonej wartości nastąpi w najbliższych tygodniach. Powierzchnia zakładu w Chełmie wyniesie 30 tys. m2, podano również.

"Otrzymanie pozwolenia na budowę oznacza zakończenie ostatniego ważnego etapu przed startem realizacji obiektu w Chełmie. Niebawem po podpisaniu umowy, wybrany wykonawca rozpocznie I etap prac budowlanych. Firmę, która wykonana pozostałe prace chcemy wybrać do ok. połowy listopada i zakończenia tego etapu spodziewamy się z końcem czerwca 2019 r. Najbliższe kwartały upłyną także pod kątem zamawiania linii technologicznej i maszyn, ale także kontynuacji kolejnych rozmów handlowych z partnerami zainteresowanymi ofertą zakładu. Naszym celem jest sprzedaż min. 30% produkcji na rynkach zagranicznych" – powiedział wiceprezes Maciej Jasiewicz, cytowany w materiale.

W lipcu br. Grupa Recykl osiągnęła porozumienie z jednym z kluczowych kontrahentów - Pro Plast EPP obejmujące prowadzenie wspólnej działalności poprzez spółkę celową (Rekoplast Kompozyt). Zadaniem Recykla będzie dostarczenie podaży surowca oraz zapewnienie przedsięwzięciu zdolności kredytowej. Po stronie partnera stoi przygotowanie i uruchomienie linii oraz bieżące prowadzenie procesu produkcyjnego i sprzedażowego, przypomniano.

"Podtrzymujemy nasze plany startu produkcji w nowym obiekcie w Chełmie w ostatnich miesiącach 2019 roku. Podkreślmy także, iż w I połowie przyszłego roku rozpocznie działalność operacyjną nowa spółka produkująca wyroby gotowe w oparciu o granulat gumowy. Zamówiliśmy już linię technologiczną i niezbędne zasoby produkcyjne. W wariancie konserwatywnym liczymy na wzrost EBITDA o milion złotych w pełnym roku, tj. 2020" – dodał Jasiewicz.

Spółki z Grupy Recykl prowadzą zbiórkę zużytych opon, wytwarzają granulat gumowy wykorzystywany w wielu dziedzinach gospodarki, a także oferują usługi recyklingu i odzysku zużytych opon oraz w imieniu producentów i importerów opon prowadzą rozliczenia z tytułu opłaty produktowej. Spółka jest notowana na NewConnect od stycznia 2011 r.

(ISBnews)