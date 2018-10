Work Service: Sprzedaż Prohuman 2004 KFT pomoże zredukować dług do minimum



Warszawa, 01.10.2018 (ISBnews) - Work Service ocenia, że sprzedaż udziałów w węgierskiej Prohuman 2004 KFT, w połączeniu z wpływami ze sprzedaży Exact Systems zredukuje do minimum zadłużenie grupy, poinformował wiceprezes Tomasz Ślęzak. Oszacował wartość sprzedawanej spółki (bez długu) na ponad 300 mln zł.

"Spodziewana wartość tego biznesu to rząd wielkości ponad 300 mln zł. To wartość przedsiębiorstwa bez długu" - powiedział Ślęzak podczas konferencji prasowej.

Wskazał, że do tej pory Work Service uzgodnił formułę sprzedaży Prohuman z akcjonariuszami mniejszościowymi, co było wymagane, i uzyskał zgodę rady nadzorczej.

"Finalizujemy postępowanie przetargowe na wybór doradców, tak by rozpocząć proces w najbliższych tygodniach. Zależy nam na jak najszybszej sprzedaży" - wskazał jednak, że według niego sprzedaż w I kw. 2019 r. byłaby "bardzo optymistycznym terminem".

"Po sprzedaży węgierskiej spółki - przy założeniu, że będzie po cenie rynkowej, konserwatywnej - w połączeniu z wpływami ze sprzedaży Exact Systems zadłużenie grupy zostanie zredukowane do minimum" - podsumował wiceprezes.

Work Service poinformował dziś, że zamierza zbyć udziały w węgierskiej spółce zależnej Prohuman 2004 KFT.

Work Service jest największą spółką sektora usług personalnych w Polsce i liderem w regionie CEE. Głównym inwestorem finansowym w Work Service jest fundusz private equity PineBridge Investments. Spółka jest notowana na giełdach w Warszawie i Londynie.

(ISBnews)