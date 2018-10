Mercator Medical zakończył budowę fabryki rękawic nitrylowych w Tajlandii



Warszawa, 01.10.2018 (ISBnews) - Mercator Medical uruchomił ósmą linię produkcyjną i zakończył budowę fabryki rękawic nitrylowych w Tajlandii, podała spółka. Inwestycja o wartości 119 mln zł zwiększyła moce produkcyjne grupy o ponad 150%, do ponad 3 mld sztuk rękawic rocznie.

"To największa w naszej historii inwestycja i jednocześnie kluczowy filar strategii rozwoju na lata 2016-2018. Dywersyfikujemy dotychczasową produkcję rękawic z lateksu naturalnego i uzupełniamy portfolio własnych produktów o rękawice nitrylowe, co zresztą wpisuje się w globalne trendy rozwoju rynku rękawic jednorazowych. Uruchomiona właśnie w całości fabryka rękawic z lateksu syntetycznego, który nie uczula i może być barwiony, już zdecydowanie pozytywnie wpływa na generowane przez nas wyniki finansowe" – powiedział prezes Wiesław Żyznowski, cytowany w komunikacie.

W ramach inwestycji na działce o powierzchni 6 hektarów powstała hala produkcyjna, w której zainstalowano siedem podwójnych linii produkcyjnych o wydajności ponad 30 tys. szt. rękawic na godzinę oraz jedną linię pojedynczą o wydajności 15 tys. szt. rękawic na godzinę, przeznaczoną do realizacji mniejszych serii. Wydajności te są o 15-25% wyższe niż w przypadku linii wytwórczych w fabryce rękawic z lateksu naturalnego.

"Nowy zakład został wyposażony również w rozwiązania, zapewniające automatyczne zdejmowanie rękawic z linii i układanie ich do pakowania. Uruchomiona fabryka jest przygotowana do produkcji rękawic z lateksu syntetycznego o wadze od jedynie 2,8 g do aż około 15 g, w dowolnym kolorze. Rodzaj tekstury na powierzchni rękawic może również być dowolny, w zależności od oczekiwań klientów" – czytamy dalej.

Obok fabryki zrealizowano inwestycjr o charakterze pomocniczym, jak hostele dla robotników. Na terenie zakładu powstały też trzy kotły energetyczne, opalane biomasą, o łącznej mocy grzewczej 36 MW, przy czym dwa stale pracują, a trzeci – ze względów ostrożnościowych - utrzymywany jest w gotowości do pracy. Medium grzewczym w instalacjach produkcyjnych jest olej o temperaturze 225-250 st. C.

"Ważnym elementem fabryki jest również sprężarkownia z czterema kompresorami o łącznej mocy 180 kW oraz czterema suszarkami ziębniczymi o wydajności 900 m3 na godzinę każda. Zakład wyposażony jest również w schładzacze rękawic, chłodzone wodą, o łącznej wydajności 600 ton na godzinę. Przy każdej linii produkcyjnej zainstalowany jest układ chlorowania – łącznie to osiem niezależnych linii dozowania chloru i dwa absorbery. Fabryka wyposażona jest też w stację uzdatniania wody o wydajności do 200 m3 na godzinę z czterema układami filtrującymi i wieżą ciśnień, jak również oczyszczalnię ścieków o wydajności blisko 3 tys. m3 na dobę ze zbiornikami filtrującymi, napowietrzaniem i osadnikami" – podano także.

Grupa Mercator Medical podaje, że jest liderem w Polsce oraz jednym z kluczowych graczy w Europie Środkowo-Wschodniej na rynku jednorazowych rękawic medycznych. Należy do niej zakład produkcyjny w Tajlandii. Grupa działa globalnie w ponad 50 krajach. W 2013 r. spółka debiutowała na GPW.

(ISBnews)