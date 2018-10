ABC Data pracuje nad strategią rozwoju na kolejny okres



Warszawa, 01.10.2018 (ISBnews) - ABC Data pracuje nad strategią rozwoju na kolejny okres i nadal jest w trakcie przeglądu opcji strategicznych, poinformowała prezes Ilona Weiss.

„Pracujemy nad strategią, nie podajemy timingu jej publikacji. Przegląd opcji strategicznych nadal trwa" – powiedziała Weiss podczas spotkania z dziennikarzami.

Wcześniej ogłoszona przez ABC Data strategia rozwoju obejmowała lata 2016-2018.

Prezes podkreśliła, że spółka jako lider w CEE – regionie kontynentu ze 100 mln ludzi – będzie nadal koncentrować się przede wszystkim na swoich dotychczasowych rynkach. Sprzedaż do Europy Zachodniej w tej chwili nie jest strategicznym celem, ale dystrybutor prowadzi tam sprzedaż w modelu „lekkim", czyli bez stałej, generującej koszty, obecności.

Obecność w większości krajów Europy Środkowej, będących w rożnych okresach cyklu rozwoju gospodarczego daje - w ocenie prezes ABC Data - dodatkową możliwość stabilizowania dynamiki wzrostu sprzedaży na poziomie ok. 4-5% rocznie. Dystrybutor podkreśla także rosnące znaczenie rozwoju „chmurowego", czyli sprzedaży w modelu przetwarzania danych opartym na użytkowaniu usług dostarczonych przez usługodawcę.

ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)