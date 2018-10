Jujubee ustaliło datę premiery gry 'Kursk' na 7 listopada



Warszawa, 01.10.2018 (ISBnews) - Studio Jujubee ustaliło datę premiery gry „Kursk" na 7 listopada br., podała spółka.



„Zarząd spółki Jujubee poinformował, że data premiery flagowego tytułu studia 'Kursk' została zaktualizowana. Gra zadebiutuje na komputerach PC 7 listopada tego roku" – czytamy w komunikacie.

„Uznaliśmy, może dość jednostronnie, że podobna data premiery do filmu o tym samym tytule, może być marketingowo korzystna dla obu stron. Domniemujemy, że w listopadzie temat katastrofy Kurska będzie szczególnie obecny w masowych mediach, więc jest to bardzo dobry moment, by w tym czasie wydać i promować grę. Tym bardziej, że za doskonały początek naszej kampanii marketingowej uznaliśmy dwa koncerty symfoniczne EPIC Game Music, przy okazji których odbędzie się premiera głównego utworu z Kurska, skomponowanego przez wybitnego kompozytora Mikołaja Stroińskiego" – powiedział prezes Michał Stępień, cytowany w komunikacie.

Dodał, że spółka przygotowała ponadto cały szereg działań promocyjnych wokół gry. „W przypadku takich tytułów jak 'Kursk' koncentracja działań marketingowych na momencie premiery jest szczególnie istotna i skuteczna. Sukces tego typu tytułu w dużej mierze determinuje jego aktualna ekspozycja w mediach. Nie chcemy dokonać falstartu, tylko w pełni wykorzystać wyjątkowe i korzystne dla nas okoliczności związane z premierą głośnego filmu. Zależy nam na jak najsilniejszej obecności gry i tematu katastrofy w mediach w momencie, kiedy to 7 listopada produkcja trafi finalnie na rynek komputerów PC" – dodał prezes Jujubee.

Jujubee S.A. to studio deweloperskie zajmujące się tworzeniem gier wideo. Spółka została założona w 2012 roku w Katowicach przez byłych pracowników studiów CD Projekt RED (Wiedźmin 2), Traveller's Tales (LEGO Indiana Jones, LEGO Batman) oraz Infinite Dreams (Let's Create! Pottery, Jelly Defense) - Arkadiusza Ducha, Michała Stępnia i Igora Zielińskiego. Spółka jest notowana na NewConnect od sierpnia 2015 r.

(ISBnews)