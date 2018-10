Medicalgorithmics rozpoczął przegląd opcji strategicznych



Warszawa, 01.10.2018 (ISBnews) - Zarząd Medicalgorithmics podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych wspierających dalszy rozwój działalności grupy kapitałowej, podała spółka.

"Przegląd opcji strategicznych pozwoli na rozpoznanie możliwych kierunków rozwoju działalności grupy, a w konsekwencji wybór najkorzystniejszego sposobu realizacji długoterminowego celu grupy, którym jest zapewnienie możliwie najlepszej pozycji grupy na rynku zaawansowanych systemów dla kardiologii oraz maksymalizacja wartości dla akcjonariuszy spółki" - czytamy w komunikacie.

Zarząd spółki przeprowadzi analizy różnych opcji strategicznych we wszystkich obszarach działalności biznesowej grupy, w tym rozważy pozyskanie inwestora strategicznego lub finansowego, zawarcie aliansu strategicznego, dokonanie transakcji o innej strukturze, jak również brak wymienionych działań, podano także.

"Zarząd spółki przystąpi do wyboru doradców, którzy będą wspierać spółkę w procesie przeglądu opcji strategicznych. [...] Jednocześnie zarząd spółki informuje, że dotychczas nie podjął żadnych decyzji związanych z wyborem konkretnej opcji strategicznej oraz dopuszcza możliwość, że po dokonanym przeglądzie żadna dostępna opcja strategiczna nie zostanie wybrana. Emitent będzie przekazywał do publicznej wiadomości informacje o przebiegu procesu przeglądu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa" - czytamy także.

Medicalgorithmics S.A. to obecna na rynku od 2005 roku spółka wysokich technologii działająca w obszarze nieinwazyjnych urządzeń medycznych. Grupa dąży do osiągnięcia pozycji wiodącego dostawcy rozwiązań systemowych i algorytmicznych w diagnostyce kardiologicznej, w szczególności w zakresie analizy sygnału EKG. Spółka działa na m.in w USA i w Azji. W 2014 r. spółka przeniosła się na rynek główny warszawskiej giełdy z NewConnect, na którym była notowana od 2011 r.



(ISBnews)