Action jest gotowy do głosowania nad układem



Warszawa, 01.10.2018 (ISBnews) - Action w restrukturyzacji jest gotowy do głosowania nad układem, podała spółka.

"Postępowanie sanacyjne w spółce wchodzi w ostatnią fazę realizacji. Końcowym jego etapem jest głosowanie nad układem, na które czeka nie tylko Action, ale także wierzyciele firmy. To najlepsze potwierdzenie tego, że sanacja realizowana jest zgodnie z założeniami" – czytamy w komunikacie.

Po ponad dwóch latach od wejścia spółki pod parasol ochronny postępowania sanacyjnego, Action jest gotowa do głosowania nad układem, aby po jego zatwierdzeniu przez sąd móc znów odzyskać pełną sprawność biznesową i rozpocząć spłacanie wierzytelności, podano także.

"Od początku uruchomienia sanacji byliśmy zdeterminowani zachować budowaną od ponad 25 lat spółkę, zmienić nasz model biznesowy, a także oddać należności naszym wierzycielom. Dziś ten cel, osiągnięty potężnym nakładem pracy i zaangażowania zespołu Action oraz współpracujących z nami partnerów, którzy są z nami na dobre i na złe, staje się coraz bardziej realny. I choć mamy jeszcze wiele do zrobienia, to i tak jeden z trudniejszych odcinków, czyli realizacja planu restrukturyzacyjnego jest już za nami" – powiedział prezes Piotr Bieliński, cytowany w komunikacie.

Grupa kapitałowa Action skupia firmy działające w obszarze handlu i produkcji urządzeń IT, RTV/AGD, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.

(ISBnews)