WIG20 spadł na zamknięciu o 0,05 proc. do 2.284 pkt. Indeks blue chipów osiągnął dzienne maksimum ok. godz. 11.00 wzrastając do 2.320 pkt.

WIG zniżkował o 0,03 proc. do 58.957 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 0,06 proc. do 4.166 pkt., a sWIG80 stracił o 0,19 proc. i wyniósł 11.461 pkt.

Na zachodnich parkietach ok. godz. 17.00, kiedy zakończyła się sesja na GPW, indeksy DAX i CAC rosły o odpowiednio: 0,7 proc. i 0,3 proc., a FTSE spadał o 0,2 proc.

"O poranku udało się (WIG20 - PAP) w pełni odrobić piątkowe straty i jednocześnie lekko poprawić maksima z zeszłego tygodnia. Nie stał jednak za tym silny popyt, a raczej cofająca się podaż, co sygnalizowała niewielka aktywność handlu. Zresztą dość szybko takie zachowanie rynku się zemściło i po południu rozpoczęło się systematyczne osuwanie głównego indeksu" - napisał w komentarzu Łukasz Bugaj, analityk z DM BOŚ.

"Aktualnie prym na świecie wiodą parkiety w USA oraz Japonii i to one optymistycznie rozpoczęły nowy kwartał. GPW jest słabsza i taka była także dzisiaj, choć niższy obrót każe z lekkim dystansem patrzeć na dzisiejsze wahania" - dodał.

Zdaniem Pawła Małmygi, analityka z DM PKO BP, w krótkim terminie na pewno warto zwrócić uwagę na piątkowe minimum na poziomie 2.258 pkt. i poniedziałkowe maksimum na 2.320 pkt.

"Dopiero wyjście z tego przedziału wskaże kierunek na kolejne sesje czy kolejne tygodnie" - powiedział.

Obroty na GPW wyniosły 560 mln zł, z czego 452 mln zł na akcjach spółek z WIG20. Liderem obrotów był PKO BP (84 mln zł), którego kurs zniżkował o 1,6 proc.

Liderem zniżek wśród blue chipów było PGE (-1,7 proc.). Najmocniej w górę poszły zaś notowania Eurocash (+3,4 proc.), CD Projektu (+3,0 proc.) oraz JSW (+2,3 proc.).

Na szerokim rynku o 17,5 proc. spadł kurs ABC Data, a o 10,3 proc. zniżkowały notowania Gino Rossi.

Spółki podały w weekend wyniki za pierwsze półrocze 2018 roku, które okazały się znacznie gorsze od oczekiwań analityków.

O 20,1 proc. spadły notowania Rainbow Tours. Spółka podała w piątek po sesji, że jej zysk netto w pierwszym półroczu 2018 roku spadł do 1,1 mln zł z 5,9 mln zł rok temu.

Anna Unton (PAP Biznes)