Atal wprowadził do sprzedaży 135 lokali w IV etapie os. Nowe Miasto Różanka

Warszawa, 02.10.2018 (ISBnews) - Atal rozpoczął sprzedaż IV etapu osiedla Nowe Miasto Różanka we Wrocławiu, podała spółka. Do oferty trafił budynek ze 135 mieszkaniami. Planowany termin oddania inwestycji do użytkowania to I kwartał 2021 r.

W ramach czwartego etapu inwestycji Nowe Miasto Różanka powstanie budynek, w którym zaprojektowano 135 mieszkań o powierzchniach od 33,56 do 109,07 m2. W ofercie są lokale o zróżnicowanych układach: dwu-, trzy-, cztero- i pięciopokojowe, podano w komunikacie.

"Wrocław jest dla Atalu jednym z najbardziej perspektywicznych i zarazem kluczowych rynków. Obecnie realizujemy tu szereg wieloetapowych inwestycji, w których mieszkania szybko znajdują swoich nabywców. Tylko w pierwszym półroczu bieżącego roku sprzedaliśmy w stolicy Dolnego Śląska ponad 350 mieszkań. W związku z tym liczymy na duże zainteresowanie najnowszą odsłony naszej oferty" - powiedział prezes Zbigniew Juroszek, cytowany w materiale.

Projekt Nowe Miasto Różanka został podzielony na kilka etapów, w ramach których zaplanowano łącznie 672 mieszkania w 7 budynkach. Wszystkie mieszkania z pierwszego etapu znalazły już swoich nabywców. W ramach drugiego etapu inwestycji powstaje 250 lokali, a w trzecim etapie 95 - w sprzedaży jest jeszcze odpowiednio 105 i 72 z nich. Projekt osiedla obejmuje także rewitalizację zabytkowych zabudowań dawnego zespołu "Młyna Różanka". W dawnym spichlerzu powstanie 40 mieszkań - 9 z nich jest jeszcze dostępnych, podano również.

Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Jej akcje notowane są na GPW od 2015 r. W całym 2017 r. Atal sprzedał 2 787 mieszkań.

(ISBnews)