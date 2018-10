CD Projekt Red wdrożył technologie hiperdostępności Veeam



Warszawa, 02.10.2018 (ISBnews) - Studio CD Projekt Red wdrożyło rozwiązanie Veeam Backup & Replication, pomagające utrzymywać ciągłość biznesową organizacji i zapewniać dostępność systemów i zasobów informatycznych studia, podał Veeam Software.

"Zastosowanie technologii Veeam Backup & Replication pozwala studiu CD Projekt Red wygodnie, szybko i niezawodnie odzyskiwać dane w procesie produkcji gier oraz inne zasoby informatyczne, przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości pracy zespołów projektowych. Firma może rozwijać się szybciej i sprawniej bez obawy o bezpieczeństwo danych i infrastruktury" - czytamy w komunikacie.

"Ponieważ nasze projekty stają się coraz bardziej zaawansowane technologicznie, zadaniem działu IT staje się pomoc zespołom programistów. W miarę, jak nasze projekty stają się coraz bardziej zaawansowane technologicznie, misją działu IT staje się ciągłe wspieranie zespołów projektowych w ich pracy, m.in. poprzez minimalizowanie możliwości wystąpienia przestojów spowodowanych utratą danych. Podczas testowania rozwiązań Veeam do tworzenia kopii zapasowych, odzyskiwania i replikacji okazało się, że są one szybkie, elastyczne, niezawodne - dokładnie takie, jakich szukaliśmy" - powiedział Grzegorz Królikowski, Senior IT System Administrator w CD Projekt Red, cytowany w komunikacie.

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED - deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG - globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Sztandarową grą wydawnictwa jest seria "Wiedźmin", obecnie trwają prace nad "Cyberpunk 2077".

(ISBnews)