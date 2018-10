Action liczy na finalizację układu z wierzycielami do końca stycznia 2019 r.



Warszawa, 02.10.2018 (ISBnews) - Action w restrukturyzacji liczy, że głosowanie nad układem zostanie sfinalizowane do końca stycznia 2019, poinformował prezes Piotr Bieliński.

"Liczymy na zamknięcie głosowania nad układem do końca stycznia" - powiedział Bieliński podczas konferencji prasowej.

Dodał, że ze względu na dużą liczbę wierzycieli przygotowywane jest głosowanie elektroniczne.

Wiceprezes Sławomir Harazin dodał, że jeśli układ zostanie zatwierdzony, spółka upatruje "źródeł przyszłych wzrostów" w: Action Business Center w ramach segmentu value added distribution (VAD), markach własnych i produktach konsumenckich głównie spoza branży IT.

W segmencie marek własnych podkreślił rozwój w gamingu. Z kolei marka ActiveJet ma rozwijać się o nowe grupy produktowe. W produktach konsumenckich non-IT wiceprezes wymienił współpracę na terenie Europy z Amazonem i rozwój działań z branżą e-commerce na kontynencie. Action będzie również rozwijał markę Sferis po restrukturyzacji nierentownej części tej sieci.

"Mamy już odpowiednio przygotowany i dobrze pracujący model biznesowy, a także zmodyfikowaną strukturę kosztów" - stwierdził Harazin.

Bieliński wierzy, że "bardzo duża" baza odbiorców Action będzie nadal "ciągnąć" wyniki spółki.

Grupa kapitałowa Action skupia firmy działające w obszarze handlu i produkcji urządzeń IT, RTV/AGD, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.

(ISBnews)