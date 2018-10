Santander Bank Polska wprowadził ofertę płatności mobilnych Fitbit Pay



Warszawa, 02.10.2018 (ISBnews) - Santander Bank Polska wprowadził ofertę płatności mobilnych Fitbit Pay. Klienci banku - jako pierwsi na krajowym rynku - mogą płacić za pomocą urządzeń Fitbit z funkcją Fitbit Pay, podał Santander.

Fitbit Pay przenosi mobilne płatności wprost na nadgarstek, umożliwiając płatności zbliżeniowe za pomocą smartwatchy Fitbit Versa oraz Fitbit Ionic.

"Polacy coraz chętniej korzystają z nowoczesnych form płatności, stawiając na wygodę oraz szybkość transakcji. Rozwiązania tego typu cieszą się coraz większą popularnością, dbamy więc o to, aby klientom oferować wszystkie dostępne na polskim rynku możliwości. Z płatności mobilnych kartami w II kwartale tego roku korzystało 228 tys. naszych klientów. Dlatego Santander Bank Polska, jako pierwsza instytucja finansowa w Polsce, wprowadził do oferty mobilne płatności Fitbit Pay" - powiedział dyrektor departamentu produktów płatniczych i relacji z partnerami Błażej Mika, cytowany w komunikacie.

Do płatności zbliżeniowych potrzebny jest zegarek Fitbit wyposażony w technologię NFC oraz telefon (z oprogramowaniem Android w wersji minimum Kit Kat 4.4 lub iOS lub Microsoft z systemem Windows 10) z zainstalowaną aplikacją Fitbit.

Klienci Santander Bank Polska, którzy dysponują odpowiednimi urządzeniami Fitbit, jak Fitbit Versa lub Fitbit Ionic mogą dodać kartę Visa lub Mastercard, wprowadzając jej dane (m.in. numer karty, datę ważności i kod CVV2), ustawić 4-cyfrowe hasło do aktywacji cyfrowego portfela oraz potwierdzić całą operację za pomocą kodu uwierzytelniającego przesłanego na numer telefonu, używanego do usługi 3D-Secure.

"Korzystając ze standardowej platformy do tokenizacji, dane karty użytkownika nigdy nie są ujawniane ani udostępniane sprzedawcom ani Fitbit. Ponadto chroniony kod PIN jest wybierany przez użytkownika podczas konfiguracji urządzenia, aby zapewnić dodatkową ochronę" - podał bank.

Santander Bank Polska (d. Bank Zachodni WBK) od 2011 roku jest częścią międzynarodowej Grupy Santander, która obsługuje ponad 132 mln klientów, w 13,7 tys. oddziałów, na 10 głównych rynkach świata, w tym m.in. w Hiszpanii, Polsce, Wielkiej Brytanii, Portugalii, USA, Chile, Brazylii, Argentynie i Meksyku. Grupa Santander to jedna z największych grup finansowych świata i największa instytucja finansowa w strefie euro pod względem kapitalizacji.

