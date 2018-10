Rada Ecofin za zrównaniem stawek VAT na publikacje elektroniczne i papierowe



Warszawa, 02.10.2018 (ISBnews) - Rada do spraw gospodarczych i finansowych (Ecofin) przyjęła dziś m.in. dyrektywę o zrównaniu stawek VAT na publikacje elektroniczne i papierowe, poinformowało Ministerstw Finansów.

"Rada Ecofin przyjęła dyrektywę, która zrównuje stawki podatku stosowanego do książek, gazet i czasopism w wersji elektronicznej ze stawkami stosowanymi do publikacji w formie tradycyjnej - papierowej. Polska od początku popierała ideę ujednolicenia stawek VAT niezależnie od formy publikacji. To pozytywnie wpłynie na rozwój rynku książki, publikacji, w tym badawczo-naukowych, zwiększy legalny zasób książek cyfrowych i będzie zapobiegało rozwojowi piractwa internetowego" - powiedziała minister finansów Teresa Czerwińska, cytowana w komunikacie.

Dodała, że Ministerstwo Finansów pracuje obecnie nad kompleksowym przeglądem stawek VAT, w którym zaproponuje obniżenie stawek na publikacje elektroniczne.

"Liczę, że to bardzo potrzebne i korzystne rozwiązanie wejdzie w życie jak najszybciej, już na początku 2019 r." - powiedziała minister.

Rada Ecofin przyjęła dzisiaj również tzw. pakiet "quick fix", który obejmuje projekty dyrektywy i rozporządzeń wprowadzających krótkoterminowe usprawnienia w zakresie transakcji transgranicznych. Polska poparła pakiet, gdyż uprości on przepisy oraz ułatwi zwalczanie oszustw w systemie VAT.



"Formalnie przyjęto także projekt rozporządzenia w sprawie środków wzmacniania współpracy administracyjnej w obszarze VAT. To kluczowa inicjatywa, która służy zwalczaniu oszustw związanych z VAT. Proponowane udoskonalenie sposobu współpracy administracji podatkowych poszczególnych państw i innych organów ścigania, poprzez np. wspólne kontrole i postępowania administracyjne, zwiększy skuteczność walki z głównymi rodzajami oszustw transgranicznych w całej Unii Europejskiej (UE)" - czytamy dalej.

Ministrowie przyjęli również dyrektywę ws. mechanizmu, który może służyć zwalczaniu oszustw karuzelowych przez państwa najbardziej na nie narażone (tzw. ogólny mechanizm odwrotnego obciążenia, General Reverse Charge Mechanism). Polska nie planuje stosowania tego mechanizmu, gdyż w ramach realizowanej strategii walki z oszustwami w VAT i redukowania luki VAT wprowadza rozwinięte narzędzia analityczne (np. JPK, STIR) oraz alternatywne sposoby rozliczania VAT, takie jak mechanizm podzielonej płatności (split payment).

Ministrowie podsumowali tegoroczną edycję Semestru Europejskiego, czyli cyklu koordynacji polityk gospodarczych i budżetowych państw członkowskich UE. Zauważono poprawę jego funkcjonowania, m.in. w zakresie przepływu informacji między państwami członkowskimi i KE. Zwracano uwagę na napięty harmonogram prac w przyszłym roku i możliwe przesunięcie momentu publikacji projektu zaleceń dla państw członkowskich dot. polityki gospodarczej, w związku z terminem wyborów do Parlamentu Europejskiego w maju 2019 r.

Resort podaje także, że wprowadzono zmiany na liście jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych. Liechtenstein i Peru zostały z niej usunięte na skutek pozytywnej oceny reform przeprowadzonych przez te państwa.

"Komisja Europejska przedstawiła nowe propozycje dotyczące wzmocnienia nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami finansowymi UE, aby lepiej przeciwdziałać zagrożeniom związanym z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Obejmują one m.in. wzmocnienie roli Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (European Banking Authority, EBA) i poprawę współpracy między organami nadzoru" - czytamy także.

(ISBnews)