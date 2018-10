"Oznacza to kontynuowanie finansowania po 31 grudnia 2018 r. trwających już procesów dotyczących zbędnego majątku, działań polikwidacyjnych, w tym finansowanie zadań związanych z zabezpieczeniem sąsiednich kopalń przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym a także naprawiania szkód górniczych wywołanych ruchem zakładu górniczego" - czytamy w komunikacie.



Według resortu, pozwoli to na dalsze finansowanie świadczeń dla pracowników, którzy przejdą wraz ze zbędnym majątkiem do Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. do końca 2018 r., i którzy zdecydują się skorzystać ze świadczeń osłonowych: urlopów górniczych oraz urlopów dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla.



"Decyzja rządu o wydłużeniu okresu finansowania restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego przewiduje także możliwość uznania za dopuszczalną pomoc publiczną udzielaną z budżetu państwa kopalniom soli w: Bochni i Wieliczce oraz Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu na wspieranie kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego, na podstawie bezpośrednio obowiązujących przepisów dotyczących pomocy publicznej" - czytamy także.



Resort przypomina, że pomoc publiczna z budżetu państwa będzie mogła być udzielana tym podmiotom także na podstawie rozporządzenia europejskiego nr 65/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym, przy zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej - bez konieczności prowadzenia długotrwałego procesu notyfikacji w Komisji Europejskiej.

