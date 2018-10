Indeks S&P 500 spada o 0,09 proc., Dow Jones Industrial zwyżkuje o 0,06 proc., a Nasdaq Comp. idzie w dół o 0,16 proc.

W Europie indeks Euro Stoxx 50 spada o 0,94 proc., niemiecki DAX zniżkuje o 0,68 proc., francuski CAC 40 idzie w dół o 0,85 proc., a brytyjski FTSE 100 traci 0,27 proc.

Na amerykańskiej giełdzie zniżkują akcje Amazona (-0,5 proc.). Przedsiębiorstwo handlowe podało we wtorek, że podniosło płacę godzinową dla wszystkich pracowników zatrudnionych w USA i Wielkiej Brytanii.

W dół idą też akcje innej spółki z FAANG - kurs Facebooka spada o 1,6 proc.

Ponad 2,4 proc. spadek notuje też giełdowa wycena General Electric, po informacji, że rating spółki może zostać obniżony przez agencję Moody's.

We wtorek negatywnie sesję rozpoczęły też największe amerykańskie banki: Goldman Sachs i Morgan Stanley idą w dół o 0,4 proc., kursy Citigroup i Bank of America zniżkują o ok. 1 proc.

O 1,5 proc. spadają też notowania Tesli. Spółka podała we wtorek, że w III kw. dostarczyła na rynek łącznie 83.500 aut - więcej niż oczekiwali analitycy.

Akcje spółki mocno zyskiwały w poniedziałek po wyklarowaniu się kwestii dotyczących jej kierownictwa. Założyciel i prezes Tesli E. Musk zawarł w sobotę porozumienie z Amerykańską Komisją Papierów Wartościowych (SEC), na mocy którego zrezygnował ze swojej funkcji. Musi także zapłacić 20 mln USD kary, ale pozostanie dyrektorem generalnym firmy. Tesla musi także mianować dwóch niezależnych dyrektorów do rady spółki.

We wtorek w centrum uwagi wciąż znajduje się "budżetowe zamieszanie" we Włoszech, które ciąży ich sektorowi bankowemu z powodu ekspozycji banków na włoski rynek obligacji rządowych.

Wicepremier i szef MSW Włoch Matteo Salvini oświadczył we wtorek, że jego rząd gotów jest domagać się odszkodowania od przedstawicieli UE, którzy swymi wypowiedziami sprawiają, że rośnie spread włoskich obligacji. Ocenił, że to atak na włoską gospodarkę.

W ten sposób Salvini skomentował m.in. wypowiedź przewodniczącego Komisji Europejskiej Jean-Claude'a Junckera, który wezwał rząd w Rzymie, by nie przyjmował obciążonego wysokim deficytem budżetu na przyszły rok.

Ponadto, traderzy obawiają się, że Włochy mogą zmierzać do wyjścia z euro lub z UE, ale premier Włoch Giuseppe Conte temu zaprzeczył mówiąc, że "euro jest naszą walutą, jest nieodwracalne dla kraju".

Na rynku walutowym eurodolar znalazł się we wtorek na najniższym poziomie od 6 tygodni, tj. przy 1,151. Po południu EUR/USD jest kwotowany na poziomie 1,154.

"Niepewność związana z sytuacją we Włoszech, czy ryzyko kolejnych działań protekcjonistycznych USA (teraz w relacjach z Indiami i Brazylią) sugerują dalszy spadek pary EUR/USD w tym tygodniu. Wyłamanie się kursu poniżej 1,15 będzie sygnałem do ruchu nawet do 1,13" - oceniają ekonomiści ING.

"W tych okolicach spodziewamy się już jednak werbalnych interwencji administracji USA. Publikowane w najbliższych dniach dane z USA prawdopodobnie będą mieć małe przełożenie na rynek, gdyż mogą być silnie zaburzone przez przejście huraganu Florence przez wschodnie wybrzeże. Perspektywy na IV kw. (spowolnienie w strefie euro, kolejna podwyżka Fed) sugerują, że EUR/USD utrzyma się poniżej 1,20 co najmniej do końca roku" - dodają.

Tymczasem, gdy Stany już zawarły umowę w sprawie handlu w Ameryce Północnej - z Kanadą i Meksykiem - Amerykanie mogą skupić się na przywracaniu nierównowagi handlowej z Chinami. Najnowsze dane handlowe z USA pokazały, że ich deficyt wzrósł, a to może mieć wpływ na decyzje prezydenta Donalda Trumpa.

Pod presją pozostaje też para GBP/USD z powodu politycznej niepewności związanej z Brexitem. Funt osłabia się o 0,6 proc. do 1,296 USD.

Brytyjscy ministrowie ds. wyjścia z Unii Europejskiej Dominic Raab i finansów Philip Hammond wezwali w poniedziałek członków Partii Konserwatywnej do poparcia rządowej strategii negocjacji z UE, krytykując jednocześnie opozycyjną Partię Pracy i liderów Unii.

Baryłka WTI tanieje o 0,12 proc. a cena Brent spada o 0,07 proc. Notowania miedzi na COMEX w Nowym Jorku idą w górę o 1,92 proc.

Wieczorem szacunki na temat tygodniowej zmiany zapasów paliw w USA przedstawi American Petroleum Institute. W środę oficjalne szacunki poda amerykański Departament Energii.

Z danych makro we wtorek opublikowano odczyt wskaźnika PPI w strefie euro w sierpniu, który wyniósł 0,3 proc. mdm, a rdr 4,2 proc.

O godz. 16.00 członek Fed Randal Quarles rozpoczął swoje wystąpienie przez senacką komisją bankową amerykańskiego Kongresu. W kolejnych godzinach głos zabierze szef Fed Jerome Powell, który wystąpi w National Association for Business Economics w Bostonie (godz. 18.45). (PAP Biznes)