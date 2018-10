Na wtorkowym zamknięciu WIG20 stracił 0,2 proc. i wyniósł 2.280 pkt., WIG zniżkował również o 0,2 proc. do 58.824,1 pkt., mWIG40 stracił 0,4 proc. i zakończył dzień na poziomie 4.151,1 pkt., zaś sWIG80 poszedł w dół o 0,1 proc. i wyniósł 11.454,65 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 643 mln zł, blue chipy wygenerowały z tego 519 mln zł.

Spośród spółek WIG20 najmocniej spadł kurs PKN Orlen. Koncern poinformował, że modelowa marża rafineryjna plus dyferencjał Brent/Ural wyniosła we wrześniu 5,1 USD na baryłce wobec 9,4 USD w sierpniu. Modelowa marża downstream PKN Orlen we wrześniu 2018 roku spadła do 10,4 USD na baryłce z 14,3 USD w sierpniu.

Lotos (-0,7 proc.) szacuje z kolei, że modelowa marża rafineryjna spółki we wrześniu 2018 roku wyniosła 5,59 USD/bbl wobec 8,96 USD/bbl w sierpniu.

W opinii Łukasza Prokopiuka z DM BOŚ mocny spadek marż rafineryjnych we wrześniu można tłumaczyć m.in. sezonem huraganów na Wschodnim Wybrzeżu USA. Analityk ocenia, że w czwartym kwartale marże będą na podobnym lub nieco wyższym poziomie.

Na 3,9-proc. plusie sesję zakończyła PGE, która rozważa realizację programu kablowania sieci dystrybucyjnych za około 3 mld zł, w perspektywie do 2023 roku.

Najmocniej, drugi dzień z rzędu wzrósł kurs Eurocashu (+5,4 proc.).

O 1,8 proc. wzrosła wycena LPP. W poniedziałek wieczorem LPP podało, że wg szacunków, w III kwartale spółka miała 125 mln zł zysku operacyjnego wobec 99,1 mln zł konsensusu.

O 1,2 proc. wzrosła wartość akcji CCC. Skonsolidowane przychody CCC za wrzesień wyniosły 432,7 mln zł, więcej rdr o 13 proc. Analitycy oceniają, że wyniki sprzedażowe spółki są słabe, a wpływ na to miały: wysoka baza z ubiegłego roku oraz pogoda z wysokimi temperaturami.

O 1,5 proc. spadł kurs akcji CD Projektu. Przed wtorkową sesją spółka podała, że Andrzej Sapkowski, autor książek o Wiedźminie, domaga się od CD Projektu zapłaty co najmniej 60 mln zł dodatkowego wynagrodzenia ponad to określone w umowach zawartych pomiędzy nim a producentem gier. W ocenie CD Projekt żądanie jest bezpodstawne.

Na 1,9-proc. minusie znalazła się wycena akcji Dino Polska. Spółka otworzyła od stycznia do września 2018 roku 120 nowych sklepów. Na koniec września jej sieć liczyła 895 sklepów. W tym samym okresie 2017 roku Dino Polska otworzyło 90 nowych sklepów, a na koniec września zeszłego roku miało łącznie 718 marketów.

W momencie zamknięcia sesji w Warszawie, na Wall Street DJI rósł o 0,4 proc., S&P500 i Nasdaq nie notowały większych zmian, zaś w Europie dominowały spadki - DAX zniżkował o 0,6 proc., podobnie jak Euro Stoxx. (PAP Biznes)