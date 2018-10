Wiceminister finansów Filip Świtała przedstawiając we wtorek w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o PIT, CIT, Ordynacji podatkowej i innych ustaw powiedział, że przewiduje on "pewne uproszczenia dotyczące podatków dochodowych oraz generalnie uszczelnienie systemu podatkowego". "Wdraża też w pewnym zakresie niektóre dyrektywy unijne" - dodał.

Wśród przepisów upraszczających wymienił m.in. "kompleksową regulację w zakresie cen transferowych". Stwierdził, że obecne przepisy są merytorycznie trudne dlatego rząd postanowił to zmienić. Wyjaśnił, że zaproponowano automatyczną analizę danych pobieranych dzięki raportowaniu cen transferowych.

Do "przyjaznych" rozwiązań zaliczy też tzw. IP Box, czyli preferencyjne - 5 proc. - opodatkowanie dochodów z prawa własności intelektualnej. "To rozwiązanie, które ma popchnąć polską gospodarkę w kierunku tego, aby była bardziej gospodarką opartą na wiedzy. Jest to rozwiązanie akceptowane międzynarodowo zarówno przez OECD i KE" - mówił wiceminister. "Polska ulga w tym zakresie, proponowana przez nas będzie jedną z najlepszych w Europie, ma zwiększyć atrakcyjność prowadzenia w Polsce działalności badawczo-rozwojowej" - zapewnił.

Dodał, że oprócz tego ułatwienia dotyczą nabywania pakietów wierzytelności, czy odpisów podatkowych dla banków spółdzielczych. "Wprowadzimy tym projektem zwolnienie dotyczące podatku u źródła od odsetek płaconych od euroobligacji. Zmiana ma na celu zebranie na polskim rynku większego finansowania z zewnątrz i ułatwienie dużym podmiotom gospodarczym, żeby poszukiwały tego finansowania na zewnątrz" - tłumaczył Świtała.

Dodał, że projekt przewiduje też nowe regulacje dotyczące opodatkowania dochodów z walut wirtualnych.

"W zakresie uszczelniania systemu podatkowego projekt przewiduje wprowadzenie obowiązkowego raportowania schematów optymalizacyjnych" - poinformował. "Chcemy, żeby tego rodzaju plany były zgłaszane do Krajowej Administracji Podatkowej" - wyjaśnił. Według resortu finansów zmiana ma zniechęcić do stosowania agresywnej optymalizacji podatkowej, ale jest także wykonaniem zobowiązań unijnych.

Planowane są też zmiany dotyczące uszczelnienia systemu poboru tzw. podatku u źródła - od należności licencyjnych, dywidend i odsetek. MF chce mieć - tłumaczył Świtała - kontrolę nad tym, czy pieniądze z Polski wypływają, w jakiej wielkości i czy są opodatkowane w prawidłowy sposób. Doszczelniona ma być także klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania oraz regulacje w zakresie zagranicznych jednostek kontrolowanych.

"Wprowadzamy możliwość cofnięcia skutków optymalizacji oraz podatek od wyjścia, czyli +exit tax+" - zaznaczył. Wiceminister przyznał, że w porównaniu w wymogami unijnymi rozwiązanie to zostaje rozszerzone na osoby fizyczne. "Zmierza do uczciwego opodatkowania tej wartości, która powstała w Polsce" - powiedział. Dodał, że będą także ulgi - zwrot podatku, gdy ktoś zdecyduje się wrócić do kraju.

Zbigniew Biernat z PiS ocenił, że to "kompleksowy projekt ustawy - kolejny, by uszczelnić system podatkowy, a jednocześnie wprowadzić preferencyjne stawki podatkowe". Poseł poinformował, że rząd zakłada wejście nowych przepisów 1 stycznia 2019 r., a klub PiS w pełni je popiera.

Włodzimierz Nykiel (PO) zwrócił uwagę, że projekt liczy ok. 180 stron i ma 280 stron liczy uzasadnienia. "Negatywnie oceniam fakt, że kluby mają pięć minut na dokonanie oceny" - mówił. Według niego to pokazuje przewagę rządu nad Sejmem. Nykiel zauważył, że regulacje "exit tax" będą ostrzejsze niż przewidziane w dyrektywnie unijnej, krytykował też ograniczenia wydawania interpretacji indywidualnych.

Mirosław Pampuch (N) mówił, że na wtorkowym posiedzeniu Sejmu rozpatrywane są trzy projekty ustaw podatkowych, co - jego zdaniem - wskazuje, iż MF nie panuje nad tzw. biegunką legislacyjną, która dotyczy podatków. Jego zdaniem w projekcie jest szereg nieprzyjaznych podatnikom obostrzeń, m.in związanych z klauzulą obejście prawa podatkowego, czy uchylaniem tajemnicy np. doradców podatkowych. "Te wszystkie założenia niestety w sposób istotny przesłaniają dobre elementy" - powiedział.

Krzysztof Paszyk z PSL-UED wymienił wszystkie najważniejsze zmiany przewidziane w propozycjach resortu finansów informując, że jego klub opowiada się za skierowaniem projektu do komisji sejmowej. (PAP)

Autor: Marcin Musiał