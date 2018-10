Źródło: PAP

Rząd przyjął projekt ustawy, w której zaproponowano tzw. ulgę termomodernizacyjną - podało we wtorek CIR. Ma to zachęcić osoby fizyczne do przeprowadzenia termomodernizacji jednorodzinnych budynków mieszkalnych, co powinno przyspieszyć proces poprawy jakości powietrza.