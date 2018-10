Wystawa została otwarta we wtorek w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

"Port w Gdyni powstał w ciągu trzech lat. Wydaje się to dzisiaj rzeczą całkowicie niemożliwą, ale to nakreśla kierunek, który przyjęli twórcy portu. Mieli tylko jedną rzecz - wolę aby port zbudować. Dzisiaj chylę czoła przed premierem Eugeniuszem Kwiatkowskim, prezesem Tadeuszem Wendą za to ogromne dzieło" - stwierdził Gróbarczyk.

Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Gdyni i Małego Trójmiasta Kaszubskiego poseł Marcin Horała zwrócił uwagę, że do wybuchu drugiej wojny światowej gdyński port został tak szybko rozbudowany, że stał się największym portem na Bałtyku.

Na wystawie można obejrzeć serię zdjęć z okresu budowy i pierwszych lat funkcjonowania portu. Ponadto wśród eksponatów znajdą się m.in. pióro wieczne premiera Eugeniusza Kwiatkowskiego, binokle inż. Tadeusza Wendy, który był głównym projektantem i kierownikiem budowy portu Gdynia.

Eksponaty będzie można obejrzeć w gmachu ministerstwa w dniach 2-18 października oraz 18-30 listopada.

Współorganizatorami wystawy są Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Zarząd Morskiego Portu Gdynia. Natomiast partnerzy projektu to Centrum Bankowo-Finansowe "Nowy Świat" oraz Zarząd Targów Warszawskich.

W otwarciu wystawy wzięła również udział wnuczka inż. Tadeusza Wendy – Hanna Wenda-Uszyńska oraz wnuczka Eugeniusza Kwiatkowskiego – Julita Maciejewicz-Ryś.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski