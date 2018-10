Źródło: PAP

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej sama będzie podejmować decyzje o tym, które obiekty kontrolować w Iranie - podał we wtorek szef tej organizacji Yuikiya Amano. To jego odpowiedź na żądanie premiera Izraela Benjamina Netanjahu, by MAEA przeprowadziła inspekcje w Teheranie.