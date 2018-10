W.Brytania: Premier May: Boris Johnson zawsze robi show

Źródło: PAP

Brytyjska premier Theresa May zbagatelizowała we wtorek wystąpienie byłego szefa MSZ Borisa Johnsona, który skrytykował jej strategię negocjacji ws. Brexitu. "Boris zawsze robi show, ale dla ludzi ma znaczenie to, co robimy i co wpływa na ich życie" - mówiła.