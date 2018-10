DZIEŃ NA FX: FI: Zmienność PLN może być większa; perspektywy dla SPW niejednoznaczne

Źródło: PAP

Środowa sesja na rynku walutowym może odbywać się przy nieco większej zmienności niż miało to miejsce dotychczas w tym tygodniu - oceniają eksperci. Nie są oni jednak zgodni co do perspektyw dla wycen obligacji w kontekście zaplanowanej na czwartek aukcji.