"Corriere della Sera" podała, powołując się na informacje z posiedzenia włoskiego gabinetu, że rząd utrzyma plan deficytu 2,4 proc. w 2019 r., ale obniży go w ciągu dwóch kolejnych lat odpowiednio do 2,2 i 2,0 proc. Wcześniej włoski rząd planował po 2,4 proc. w ciągu trzech najbliższych lat.

Informacje te wzmocniły euro - kurs wspólnej waluty rośnie o 0,3 proc. do 1,1579 USD, najmocniej od prawie 2 tygodni.

Zyskują włoskie banki: Banco BPM +3,7 proc., Intesa +3,1 proc., UBI +2,7 proc., UniCredit +2,3 proc., Mediobanca +2,0 proc., BPER Banca +2,5 proc. i Banca Generali +2,4 proc.

Wskaźnik FTSE Italia All-Share Banks rośnie o 2,2 proc., po 5 dniach zniżek.

"Ważna będzie teraz odpowiedź Unii Europejskiej" - mówi Daisuke Karakama, główny ekonomista rynku w Mizuho Bank Ltd.

W środę widoczna jest poprawa rentowności włoskich obligacji, które we wtorek (10-letnie) osiągnęły najwyższy poziom od ponad 4 lat. Rentowność 10-latek spadła w środę o 13 pkt. bazowych do 3,32 proc. Spread do 10-letnich bundów wynosi 286 pkt. bazowych.

Umacnia się brytyjski funt - o 0,2 proc. - do 1,3001 USD, po tym jak Boris Johnson, były brytyjski minister spraw zagranicznych ocenił we wtorek, że rządowy plan porozumienia z Unią Europejską ws. Brexitu jest "politycznie upokarzający", "niedemokratyczny", a jego realizacja byłaby "oddaniem kontroli" nad krajem.

Inwestorzy poznają wkrótce wskaźniki PMI dla sektora usług we wrześniu m.in. we Francji, Niemczech, strefie euro i W.Brytanii.

Poniżej indeksy w Europie - godz. 09.20

Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3401,61 0,37 FTSE 100 W.Brytania 7494,53 0,27 CAC 40 Francja 5489,24 0,39 IBEX 35 Hiszpania 9367,80 0,67 FTSE MIB Włochy 20813,65 1,22

(PAP Biznes)