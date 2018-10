Wierzyciele Action złożyli do sądu propozycje układowe



Warszawa, 03.10.2018 (ISBnews) - Wierzyciele Action w restrukturyzacji złożyli w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjne propozycje układowe w trybie art. 155 ust. 2 prawa restrukturyzacyjnego, podała spółka.

"Zarząd emitenta odnosząc parametry propozycji układowych złożonych przez wierzycieli spółki do założeń projekcji finansowych spółki objętych badaniem KPMG na wniosek wierzycieli oraz wyników z tego badania […] uznaje ww. propozycje układowe za niewykonalne" - czytamy w komunikacie.

Action w restrukturyzacji podał wcześniej, że liczy na finalizację głosowania nad swoimi propozycjami układowymi do końca stycznia 2019 r.

Grupa kapitałowa Action skupia firmy działające w obszarze handlu i produkcji urządzeń IT, RTV/AGD, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.

(ISBnews)