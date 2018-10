Allegro we współpracy z mBankiem wprowadza nową ofertę kredytową dla firm



Warszawa, 03.10.2018 (ISBnews) - Allegro, we współpracy z mBankiem, wprowadza dwie nowe metody finansowania dla firm handlujących w serwisie: pożyczkę gotówkową oraz kredyt w rachunku bieżącym, podały Allegro i bank. Rozwiązanie stworzone jest z myślą o internetowych mikroprzedsiębiorcach, którzy chcą rozwijać swój biznes dzięki szybkiemu dostępowi do dodatkowych środków.

Najnowsza propozycja Allegro i mBanku skierowana jest do najmniejszych przedsiębiorców, czyli sprzedawców na platformie Allegro, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Dla wielu takich podmiotów dostęp do korzystnego finansowania działalności jest bardzo utrudniony. Zmuszone są one albo zrezygnować z ambitnych planów rozwoju, albo korzystać z niedopasowanych do nich produktów finansowych przeznaczonych dla klientów indywidualnych. Trudno również poprawnie oszacować ich potencjał biznesowy, szczególnie w sytuacji, gdy prowadzą działalność w specyficznym środowisku jakim jest e-commerce, podano.

"Wielu drobnych przedsiębiorców spotkało się pewnie w swojej działalności z sytuacją, gdy musieli zrezygnować z ciekawego pomysłu na rozwój biznesu z braku możliwości szybkiego dostępu do finansowania. Jako Allegro doskonale rozumiemy te potrzeby, ponieważ na co dzień na naszej platformie działalność prowadzi już ponad 125 tysięcy profesjonalnych sprzedawców. Nowa forma finansowania dostępna dla mikroprzedsiębiorców to zastrzyk gotówki dostępny bardzo szybko i przy minimum formalności. A co kluczowe, oparty jest o historię działalności takiej osoby na Allegro. Mamy nadzieję, że będzie to dodatkowy impuls do rozwoju biznesu i sukcesu na naszej platformie. To kolejny element naszej strategii wspierania polskiej przedsiębiorczości" - powiedział dyrektor ds. płatności Allegro Maciej Biniek, cytowany w komunikacie.

Przedsiębiorca zainteresowany uzyskaniem pożyczki może błyskawicznie dowiedzieć się, jakie środki są w jego zasięgu. mBank wylicza potencjał finansowania firmy na podstawie jej dotychczasowych obrotów w serwisie Allegro. Im większa sprzedaż, tym większą kwotę można uzyskać. Maksymalna kwota to 100 tys. zł. To zupełnie nowy standard szybkiej obsługi kredytowej przedsiębiorców. Dodatkowo jest on realizowany w miejscu prowadzenia biznesu i dopasowany do specyfiki branży online, podano również.

"Rozwiązanie, które zaproponowaliśmy klientom Allegro, wspiera przedsiębiorców. Prowadzący firmę może poznać swój potencjał kredytowy bez ujawniania swoich danych. Jeżeli zdecyduje się skorzystać z finansowania, w łatwy sposób otrzyma pieniądze bez konieczności dostarczania dodatkowych dokumentów. Konsekwentnie budujemy ekosystem rozwiązań, które ułatwiają przedsiębiorcom prowadzenie biznesu" - wyjaśnił dyrektor Departamentu Klienta Firmowego w mBanku Piotr Teodorczyk.

W projekcie uczestniczyła również nowa spółka z Grupy mBanku, mElements, która połączyła systemy obu firm. Nowy podmiot specjalizuje się w rozwiązaniach banking API i będzie stawiać czoła wyzwaniom związanym z PSD2.

Allegro jest obecnie największą platformą handlu elektronicznego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Współpracuje z kilkuset markami, a sprzedaż na platformie prowadzi ponad 100 tys. małych i średnich polskich firm handlowych i dystrybutorów.

mBank (dawniej BRE Bank) należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 roku. Aktywa razem banku wyniosły 131,42 mld zł na koniec 2017 r.

(ISBnews)