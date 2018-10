"Nigdy nie zapowiadałem stabilności (stóp procentowych - PAP) do końca 2020 roku, odważnie zapowiadałem natomiast, że - z olbrzymim prawdopodobieństwem - stopy pozostaną stabilne do końca 2019 roku, a gdyby nic się nie nie zmieniło - to dalej. Na razie sytuacja jest stabilna i zakładam, że w 2019 roku dalej tak będzie" - powiedział Glapiński podczas środowej konferencji po posiedzeniu RPP.

Glapiński dodał, że "nie śmie" rozwijać przewidywań dotyczących stóp procentowych na 2020 rok, bo to "zbyt odległy okres".