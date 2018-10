Ailleron ma umowę z Pekao na system internetowej i mobilnej bankowości dla firm



Warszawa, 03.10.2018 (ISBnews) - Ailleron zawarł z Bankiem Pekao umowę na wdrożenie systemu internetowej i mobilnej bankowości dla firm, podała spółka.

"Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych spółki, zgodnie z ostatnim opublikowanym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Ailleron S.A. za pierwsze półrocze 2018 roku. Szczegóły umowy (m.in. kwoty, transze, zakres funkcjonalny, terminy dostarczania) objęte są klauzulą poufności wiążącą spółkę, standardowo stosowaną w dużych instytucjach finansowych. Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów" - czytamy w komunikacie.

Bank Pekao SA jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - notowany w ramach indeksu WIG20, należy do grona pięciu największych spółek polskiej giełdy.

Ailleron specjalizuje się w budowaniu produktów i innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Produkty skierowane są zarówno do szeroko pojętego sektora finansowego, jak i telekomunikacyjnego oraz hotelarskiego. Flagowe rozwiązania firmy to m.in. LiveBank, iLumio czy Ringback Tones.

(ISBnews)