CD Projekt ma umowę z Warner Bros. na dystrybucję gry Cyberpunk 2077



Warszawa, 03.10.2018 (ISBnews) - CD Projekt ma umowę z firmą Warner Bros. Home Entertainment Inc. na drystrybucję gry "Cyberpunk 2077" na obszarze obejmującym Stany Zjednoczone, Kanadę i Meksyk oraz ich terytoria zależne i stowarzyszone, w wersjach przeznaczonych na komputery PC oraz na konsole PlayStation®4 i Xbox One, podała spółka.

"Przedmiotem umowy jest udzielenie przez spółkę na rzecz WBHE licencji wyłącznej na korzystanie z gry "Cyberpunk 2077" w wersji na komputery PC oraz konsole PlayStation®4 i Xbox One, w zakresie koniecznym do prowadzenia dystrybucji wersji pudełkowej gry przez WBHE na obszarze obejmującym Stany Zjednoczone, Kanadę i Meksyk oraz ich terytoria zależne i stowarzyszone" - czytamy w komunikacie.



Jak podaje spółka, wynagrodzenie spółki z tytułu udzielonej licencji wyliczane będzie na podstawie sumy przychodów WBHE pomniejszonych o uzgodnione opłaty dystrybucyjne, koszty i rezerwy związane z dystrybucją i promocją gry. Rozliczenie pomiędzy stronami następować będzie kwartalnie na podstawie raportów sprzedaży sporządzanych przez WBHE.

"Z Warner Bros. współpracowaliśmy już w ramach projektów Wiedźmin 2: Zabójcy Królów oraz Wiedźmin 3: Dziki Gon. Obie premiery były bardzo udane, więc jestem przekonany, że nowy etap współpracy przyniesie kolejne sukcesy obu stronom. Cyberpunk 2077 to nasz najambitniejszy dotychczasowy projekt. Liczę, że razem dokonamy wspaniałych rzeczy" - powiedział członek zarządu Michał Nowakowski, cytowany w osobnym komunikacie.

"CD Projekt RED zalicza się do czołówki światowych studiów deweloperskich i z przyjemnością ponownie nawiązujemy z nim współpracę. Cyberpunk 2077 to wyjątkowy tytuł. Oczekujemy więc, że nasza współpraca z CD Projekt RED przyniesie znakomite rezultaty" - powiedział wiceprezes Warner Bros. Kevin Kebodeaux, cytowany w komunikacie.

Warner Bros. Interactive Entertainment będzie odpowiadać za dystrybucję i promocję gry Cyberpunk 2077 na terenie Ameryki Północnej w wersjach przeznaczonych na komputery PC oraz na konsole PlayStation®4 i Xbox One, podano także.

Wcześniej spółka podała, że już od 1 marca 2018 r. prowadziła negocjacje z firmą Warner Bros. Home Entertainment Inc. dotyczących dystrybucji gry Cyberpunk 2077.

"W ocenie zarządu spółki, niezwłoczne ujawnienie informacji o podjętych negocjacjach mogłoby naruszyć prawnie uzasadnione interesy spółki oraz zagrozić trwającym negocjacjom i negatywnie wpłynąć na ich wynik, co naruszałoby interes zarówno dotychczasowych, jak również potencjalnych akcjonariuszy spółki" - podano w osobnym w komunikacie.

Jak wyjaśnia spółka, stosownie do treści art. 17 ust. 4 akapit trzeci Rozporządzenia MAR, spółka przekazała Komisji Nadzoru Finansowego informację o opóźnieniu ujawnienia powyżej wskazanej informacji poufnej, uzasadniając jednocześnie istnienie przesłanek opóźnienia ujawnienia informacji poufnej wskazanych w art. 17 ust. 4 pkt a_ – c_ Rozporządzenia MAR.

"Kryterium uznania informacji za poufną – szacowana wartość zobowiązań objętych negocjacjami stron przekracza 10% sumy skonsolidowanych aktywów grupy kapitałowej" - podano także.

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED - deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG - globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Sztandarową grą wydawnictwa jest seria "Wiedźmin", obecnie trwają prace nad "Cyberpunk 2077".

(ISBnews)