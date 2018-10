Marek Kacprowicz został powołany na prezesa Alumetalu



Warszawa, 03.10.2018 (ISBnews) - Rada nadzorcza Alumetalu powołała Marka Kacprowicza na prezesa, podała spółka.

"Zarząd Alumetal S.A. informuje, że rada nadzorcza spółki powołała pana Marka Kacprowicza do pełnienia funkcji prezesa zarządu na wspólną trzyletnią kadencję" – czytamy w komunikacie.

Marek Kacprowicz jest od początku kariery zawodowej związany z przemysłem metali nieżelaznych. Był m.in. prezesem KGHM Metraco, a od sierpnia 2017 r. do września 2018 r. - prezesem Symbio Polska.

Szymon Adamczyk, który zrezygnował z funkcji prezesa zarządu i członka zarządu Alumetalu i spółek zależnych ze skutkiem na dzień 30 września 2018 r., został dziś powołany do rady nadzorczej spółki.

Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie pozycję krajowego lidera oraz jest czwartym największym wytwórcą wtórnych stopów aluminium w Europie. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2014 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Alumetalu sięgnęły 1 456 mln zł w 2017 r.

