Biomed-Lublin: Budowa nowego CBR istotnie przełoży się na przychody i zyski



Warszawa, 03.10.2018 (ISBnews) - Biomed-Lublin ocenia, że realizacja Centrum Badawczo-Rozwojowego dla kluczowych biznesowo leków będzie miała znaczące przełożenie na innowacyjność, moce produkcyjne oraz zyski. Sprzedaż leków z nowej linii planowana jest na koniec 2020 roku, poinformował prezes Marcin Piróg.

Wcześniej dzisiaj spółka poinformowała, że uzyskała dotację na projekt pt. "Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego innowacyjnych i wysoko wyspecjalizowanych produktów leczniczych". Wartość inwestycji została przewidziana na kwotę 24 960 995 zł netto, zaś wysokość dotacji stanowi 60% wartości kosztów kwalifikowanych, tj.: 14 976 597 zł netto.

"Budowa nowego CBR istotnie przełoży się na nasze przychody i zyski. Dotacja dotyczy nie tylko badań i rozwoju, ale znacząco zwiększy nasze moce produkcyjne w zakresie produkcji szczepionek na gruźlicę oraz leków stosowanych w leczeniu raka pęcherza. To nasze najbardziej rentowne produkty. Dzięki tej dotacji zwiększymy naszą globalną konkurencyjność. Wprowadzimy na rynek bardzo skuteczne i bezpieczne leki najnowszej generacji, na które popyt w tej chwili znacząco przekracza nasze moce produkcyjne" - powiedział Piróg, cytowany w komunikacie.

Sprzedaż leków z nowej linii planowana jest na koniec 2020 roku, dodał.

Prezes podkreślił, że - biorąc pod uwagę znaczną poprawę wyników w I półroczu oraz planowany, kilkudziesięcioprocentowy wzrost sprzedaży w drugim półroczu, dzięki uruchomieniu dodatkowych mocy produkcyjnych na istniejącej linii BCG - ten rok będzie przełomowy dla wyników spółki.

Rozpoczęcie realizacji inwestycji planowane jest na IV kwartał 2018 roku, zaś jej zakończenie na II kwartał 2020 r.

"Nasza dzisiejsza kapitalizacja to 70 mln zł, wielu dotychczasowych akcjonariuszy wyraża gotowość do dofinansowania spółki, gdyż wszyscy mają świadomość, że uruchomienie nowych linii oraz skokowe zwiększenie naszych mocy produkcyjnych w ramach budowy CBR, będzie miało ogromne przełożenie na osiągane przez nas wyniki. Niewiele jest dzisiaj firm, które mają zamówienia zdecydowanie przewyższające ich moce produkcyjne. Będziemy sprzedawać dużo więcej, zwłaszcza na rozwinięte rynki zagraniczne" – dodał Piróg.

Produkty Biomed-Lublin są obecnie w sprzedaży w 26 krajach na 4 kontynentach. W ofercie spółki znajduje się w sumie ponad 50 produktów.

Spółka prowadzi działania zmierzające do rozszerzenia rynków zbytu. Rozpoczęte zostały przygotowania do rejestracji szczepionki przeciwgruźliczej we Francji i na Węgrzech oraz Onko BCG w Niemczech, Turcji, Argentynie i na Węgrzech.

Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek jest polską firmą farmaceutyczną działającą od 1944 roku. Firma zajmuje się produkcją preparatów leczniczych (leki na receptę, wyroby medyczne oraz odczynniki laboratoryjne, stosowane w laboratoriach biochemicznych i medycznych). Spółka jest notowana na głównym rynku GPW od 2015 r. Jej przychody ze sprzedaży sięgnęły 31,4 mln zł w 2017 r.

(ISBnews)