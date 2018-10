Newag zakończył przegląd opcji strategicznych prowadzony z PFR



Warszawa, 03.10.2018 (ISBnews) - Newag zdecydował o zakończeniu przeglądu opcji strategicznych związanych z potencjalnymi procesami konsolidacyjnymi sektora produkcji taboru kolejowego w Europie, prowadzonego przy udziale Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) działającego w imieniu własnym lub Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych, podał Newag.

"Decyzja spółki podyktowana jest brakiem sformułowania możliwych kierunków współpracy strategicznej w zakresie projektu, a w szczególności sprecyzowania parametrów rozważanego projektu, w tym udostępnienia dokumentacji umożliwiającej jego ocenę do dnia publikacji niniejszego raportu" – czytamy w komunikacie.

Do dnia publikacji raportu nie uzgodniono szczegółowych rozważanych parametrów projektu, w tym potencjalnego harmonogramu negocjacji zmierzających do jego realizacji.

"W związku z powyższym zarząd emitenta uznał, iż istnieje niskie prawdopodobieństwo realizacji projektu na tym etapie, wobec czego postanowił zakończyć rozmowy z PFR w zakresie możliwych scenariuszy konsolidacji rynku taboru kolejowego" – czytamy dalej.

Zarząd nie wyklucza jednak rozważania powyższych opcji w przyszłości, podano także.

W listopadzie 2017 r. Newag podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu potencjalnych opcji strategicznych spółki związanych z procesami konsolidacyjnymi sektora produkcji taboru kolejowego w Europie. W ramach przeglądu zakładał prowadzenie rozmów z PFR.

Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w 2013 r.

(ISBnews)