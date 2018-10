Przychody Wojasa spadły o 5,5% r: r do 21,7 mln zł we wrześniu



Warszawa, 03.10.2018 (ISBnews) - Przychody ze sprzedaży Grupy Wojas wyniosły 21,75 mln zł we wrześniu br. i były niższe o 5,5% r/r, poinformowała spółka.

"W okresie styczeń - wrzesień 2018 wielkość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży wyniosła 159 773 tys. zł i była niższa o 1,3% w stosunku do przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego" - czytamy w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży detalicznej we wrześniu 2018 roku wyniosły 14 395 tys. zł i były niższe o 13,8 % od przychodów osiągniętych we wrześniu 2017 roku. Narastająco, w okresie styczeń – wrzesień 2018 skonsolidowane przychody ze sprzedaży detalicznej wyniosły 130 318 tys. zł i były niższe o 4,3 % r/r, podano także.

Wojas to jeden z największych producentów obuwia w Polsce, notowany na warszawskiej giełdzie od 2008 r. W 2017 r. miał 237 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży.

(ISBnews)