FIPP FIZAN ogłosił wezwanie na 16,28% akcji Ferrum po 4,39 zł za szt.



Warszawa, 03.10.2018 (ISBnews) - Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (FIPP FIZAN) ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 9 425 151 akcji Ferrum, stanowiących 16,28% głosów na walnym zgromadzeniu, po cenie 4,39 zł za akcję, podał pośredniczący w wezwaniu Dom Maklerski PKO Banku Polskiego.

"Przedmiotem wezwania jest 9 425 151 sztuk akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 3,09 zł każda akcja spółki Ferrum spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach […] łącznie uprawniających do wykonywania 9 425 151 głosów na walnym zgromadzeniu spółki" – czytamy w komunikacie.

Zapisy w wezwaniu potrwają od 23 października do 6 listopada br. Przewidywany dzień transakcji nabycia akcji zdematerializowanych na GPW oraz nabycia akcji niezdematerializowanych to 9 listopada 2018 r. Przewidywany dzień rozliczenia transakcji to 14 listopada 2018 r.

"Po przeprowadzeniu wezwania nabywający zamierza osiągnąć – z uwzględnieniem akcji spółki posiadanych bezpośrednio i pośrednio przez nabywającego – taką liczbę akcji spółki, która będzie uprawniała do wykonywania nie więcej niż 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, tj. 38 221 580 akcji spółki stanowiących w zaokrągleniu 66% kapitału zakładowego spółki i uprawniających do wykonywania 38 221 580 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co stanowi w zaokrągleniu 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, w tym:

1) bezpośrednio 18 566 775 akcji spółki stanowiących w zaokrągleniu 32,06% kapitału zakładowego spółki i uprawniających do wykonywania 18 566 775 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co stanowi w zaokrągleniu 32,06% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki oraz

2) pośrednio przez Watchet (będącą obecnie spółką zależną nabywającego) 19 654 805 akcji spółki stanowiących w zaokrągleniu 33,94% kapitału zakładowego spółki i uprawniających do wykonywania 19 654 805 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co stanowi w zaokrągleniu 33,94% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki" – czytamy dalej.

W połowie lipca br. Watchet w wezwaniu na akcje Ferrum kupił 9 428 030 zdematerializowanych akcji spółki.

Grupa kapitałowa Ferrum specjalizuje się w produkcji rur do przesyłu mediów. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1997 r.

(ISBnews)