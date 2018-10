Kłopoty Astaldi to dopiero początek. Czekają nas kilkuletnie opóźnienia remontów torów

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Po zejściu włoskiej firmy Astaldi z fragmentów dwóch ważnych magistral kolejowych Warszawa – Lublin i Poznań – Wrocław pojawiają się obawy o to, co dalej z tymi inwestycjami. Podróżnym kłopoty sprawi zwłaszcza rozgrzebanie na długie lata linii ze stolicy do Lublina.