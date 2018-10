O tym, że Połtawczenko odchodzi ze stanowiska poinformowano w środę wieczorem. W ostatnim czasie politolodzy zajmujący się regionami Rosji nie wykluczali jego dymisji na fali przeprowadzanej przez Putina wymiany szefów części regionów.

Połtawczenko był gubernatorem Petersburga od 2011 roku. Przyszedł na miejsce Walentiny Matwijenko, która obecnie kieruje wyższą izbą parlamentu Rosji, Radą Federacji.

Nowy p.o. gubernatora Aleksandr Biegłow opisywany jest jako urzędnik unikający publicznego rozgłosu, ale nie jest nową osobą we władzach Petersburga. W 2002 roku był zastępcą gubernatora, a w 2003 roku przez trzy miesiące pełnił taką samą funkcję, jak obecnie - p.o. gubernatora. W kolejnych latach Biegłow pracował w administracji prezydenta Rosji i był przedstawicielem prezydenta w Północno-Zachodnim Okręgu Federalnym, do którego należy to drugie co do wielkości miasto Rosji.

W ostatnim czasie Putin odwołał gubernatorów obwodów: astrachańskiego, kurgańskiego i lipieckiego; gubernatora Kraju Nadmorskiego - ważnego regionu na Dalekim Wschodzie - i szefa Republiki Kabardyjsko-Bałkarskiej na Kaukazie. Komentatorzy prognozowali, że roszady personalne mogą dotknąć łącznie 10 regionów Federacji Rosyjskiej.