"Trzeci z biurowców kompleksu Warsaw Spire, budynek C, zyskał nowego właściciela. Liczący 21 700 m2 powierzchni najmu obiekt został kupiony od Ghelamco przez CA Immo, spółkę notowaną na Wiedeńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w ramach indeksu ATX. Rok temu ta sama firma nabyła od Ghelamco mieszczący siedzibę Frontexu budynek B. Obie strony podpisały już umowę kupna-sprzedaży. Wartość transakcji wynosi ok. 100 mln euro. CA Immo doradzały firmy Greenberg Traurig, KPMG i Arcadis. Firmie Ghelamco doradzały zaś JLL, CBRE oraz Dentons" - czytamy w komunikacie.

Ukończony w 2016 roku budynek C kompleksu Warsaw Spire wynajęty jest w całości przez kilku różnych najemców. Roczny dochód z czynszu brutto wynosi około 5,4 mln euro.

"Ten zakup jeszcze bardziej wzmacnia naszą obecność w jednej z najatrakcyjniejszych lokalizacji w centrum Warszawy, będącej jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków Europy Środkowo-Wschodniej. Budynek C kompleksu Warsaw Spire to symbol wysokiej jakości, który zapewni nam stabilny dochód, wzmocni i odmłodzi nasze portfolio nieruchomości na stołecznym rynku oraz będzie doskonałym uzupełnieniem dla niedawno nabytego przez CA Immo sąsiadniego budynku B" - powiedział dyrektor generalny CA Immo Andreas Quint, cytowany w materiale.

CA Immo specjalizuje się w nieruchomościach biurowych zlokalizowanych w stolicach Europy Środkowej. Firma powstała w 1987 roku i działa obecnie na głównych rynkach w Austrii, Niemczech, Polsce, na Węgrzech, w Czechach i Rumunii. CA Immo posiada aktywa o wartości około 4 mld euro. Polskie portfolio aktywów, które stanowiły około 7% całego portfela CA Immo na dzień 30 czerwca 2017 r., składa się z sześciu budynków biurowych w Warszawie. Wartość księgowa powierzchni do wynajęcia, liczącej ok. 100 700 m2, wyniosła ok. 290 mln euro na dzień 30 czerwca 2017 r., a wskaźnik najmu wyniósł 92%.

Ghelamco Poland to jeden z wiodących deweloperów i generalnych wykonawców działających na polskim rynku nieruchomości komercyjnych oraz lider zrównoważonego budownictwa w Polsce. Firma specjalizuje się w dostarczaniu nowoczesnych powierzchni biurowych i magazynowych.