Rada nadzorcza Altus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) odwołała Ryszarda Czerwonkę z funkcji członka zarządu oraz podjęła uchwałę w sprawie powołania na to stanowisko z dniem 3 października Anety Fiedoruk - w ramach obowiązującej kadencji, podał Altus.



Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (FIPP FIZAN) ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 9 425 151 akcji Ferrum, stanowiących 16,28% głosów na walnym zgromadzeniu, po cenie 4,39 zł za akcję, podał pośredniczący w wezwaniu Dom Maklerski PKO Banku Polskiego.



Przychody ze sprzedaży Grupy Wojas wyniosły 21,75 mln zł we wrześniu br. i były niższe o 5,5% r/r, poinformowała spółka.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Wittchena wyniosły 32,3 mln zł we wrześniu 2018 r. i były wyższe o 74% w skali roku, poinformowała spółka.



Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego (GPBP) - spółka zależna Mostostalu Zabrze - zawarł umowę z Gminą Świętochłowice na przebudowę stadionu żużlowego, podała spółka. Wartość umowy do 31,5 mln zł netto.



Biomed-Lublin ocenia, że realizacja Centrum Badawczo-Rozwojowego dla kluczowych biznesowo leków będzie miała znaczące przełożenie na innowacyjność, moce produkcyjne oraz zyski. Sprzedaż leków z nowej linii planowana jest na koniec 2020 roku, poinformował prezes Marcin Piróg.



Newag zdecydował o zakończeniu przeglądu opcji strategicznych związanych z potencjalnymi procesami konsolidacyjnymi sektora produkcji taboru kolejowego w Europie, prowadzonego przy udziale Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) działającego w imieniu własnym lub Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych, podał Newag.

CD Projekt ma umowę z firmą Warner Bros. Home Entertainment Inc. na drystrybucję gry "Cyberpunk 2077" na obszarze obejmującym Stany Zjednoczone, Kanadę i Meksyk oraz ich terytoria zależne i stowarzyszone, w wersjach przeznaczonych na komputery PC oraz na konsole PlayStation®4 i Xbox One, podała spółka.



Rada nadzorcza Alumetalu powołała Marka Kacprowicza na prezesa, podała spółka.



Ailleron zawarł z Bankiem Pekao umowę na wdrożenie systemu internetowej i mobilnej bankowości dla firm, podała spółka.



Geotrans przyjął politykę dywidendową, w której zobowiązał się w okresie najbliższych lat rekomendować walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy o wartości od 20% do 100% jednostkowego zysku netto za dany rok obrotowy, podała spółka.



Echo Investment sprzedało 61 mieszkań we wrześniu br. (wobec 140 rok wcześniej), a przekazało 50 (rok temu - 102), podała spółka.



Od początku 2018 roku zawarto ponad 100 tys. umów na korzystanie z kantoru wymiany walut PKO Banku Polskiego. Klienci dokonali w kantorze online ponad 300 tys. transakcji - za pomocą serwisu transakcyjnego iPKO oraz aplikacji IKO, podał bank.



Udział gazu skroplonego (LNG) w strukturze importu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) wyniósł blisko 20% w okresie styczeń-sierpień 2018 r., podczas gdy udział gazu z Rosji wyniósł ok. 74%, podała spółka.



Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) wraz z ukraińskim partnerem - Energy Resources of Ukraine (ERU) dostarczą gaz ziemny dla operatora sieci przesyłowych i magazynów Ukrtransgaz, podało PGNiG.



Grupa Dom Development sprzedała 946 lokali netto w III kwartale 2018 r. (706 w Warszawie, 180 w Trójmieście i 60 we Wrocławiu), a przekazała 587 lokali, tj. o 6% więcej r/r, podała spółka.



Bank BGŻ BNP Paribas uruchomił ofertę dla przedsiębiorstw ekonomii społecznej, czyli firm, które oprócz maksymalizacji zysku wyznaczają sobie cele społeczne i inwestują wypracowane zyski w działalność gospodarczą, oświatową lub kulturalną, której celem jest integracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem, podał bank. W przeprowadzonym wraz z NESsT - międzynarodową organizacją inwestującą w przedsiębiorstwa społeczne - pilotażu bank udzielił finansowania Stowarzyszeniu na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Siedlisko, należącemu do portfolio NESsT w Polsce.



H88 Hosting S.R.L., spółka z Grupy R22, podpisała z Funduszem Ekspansji Zagranicznej FIZ AN, zarządzanym przez PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (PFR TFI), umowę pożyczki o wartości 2,1 mln euro na sfinansowanie inwestycji w rumuńskie spółki działające w obszarze hostingu i domen, podało R22. To istotna część finansowania w ramach pierwszego etapu konsolidacji rynku w Rumunii.



Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) zatrzymało dziś 7 podejrzanych w nowym wątku śledztwa związanego z GetBack, podało Biuro. Tym samym lista zatrzymanych w postępowaniu warszawskiej delegatury CBA i Prokuratury Regionalnej w Warszawie dotyczącym nieprawidłowości w działaniu grupy kapitałowej GetBack wydłużyła się do 19 osób.



Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek uzyskał dotację na projekt pt. "Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego innowacyjnych i wysoko wyspecjalizowanych produktów leczniczych", podała spółka. Wartość inwestycji została przewidziana na kwotę 24 960 995 zł netto, zaś wysokość dotacji stanowi 60% wartości kosztów kwalifikowanych, tj.: 14 976 597 zł netto.



Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) wyniosła 3 135,7 mln zł na koniec września br., podała spółka. Na koniec sieprnia br. było to 3 459,9 mln zł mln zł.



Wierzyciele Action w restrukturyzacji złożyli w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjne propozycje układowe w trybie art. 155 ust. 2 prawa restrukturyzacyjnego, podała spółka.



Niemiecki Federalny Urząd ds. Karteli (FCO), tj. niemiecki organ antymonopolowy, udzielił zgody na transakcję nabycia przez Grupę Azoty 100% udziałów w spółce Goat TopCo GmbH z siedzibą w Münster, Niemcy (kontrolującej spółki Grupy Compo Expert), na podstawie warunkowej umowy sprzedaży z Goat Netherlands B.V., należącą do Grupy XIO, podały Azoty.



