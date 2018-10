PKN Orlen: Rynek oleju napędowego w Polsce powiększył się o ok. 30% w 2 lata



Warszawa, 04.10.2018 (ISBnews) - PKN Orlen szacuje, że w ciągu ostatnich dwóch lat legalny rynek oleju napędowego (ON) w Polsce powiększył się o ok. 30%, podała spółka.

"Wprowadzony przez rząd tzw. pakiet paliwowy miał na celu ograniczenie szarej strefy w branży paliwowej. Pomijając efekt wzrostu gospodarczego szacujemy, że dzięki skutecznej walce z szarą strefą legalny rynek oleju napędowego (ON) powiększył się o ok. 30%, co było jednym z głównych czynników pozytywnie wpływających na wyniki finansowe grupy kapitałowej Orlen w okresie ostatnich dwóch lat. Licząc łącznie od drugiego kwartału 2016 roku do drugiego kwartału 2018 przychody Grupy wzrosły o wzrosły o 38%" - powiedział dyrektor wykonawczy ds. zarządzania łańcuchem dostaw Robert Czekaj, cytowany w komunikacie.

Według spółki, w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na paliwa na rynku polskim, obecny zarząd podjął decyzję o zwiększeniu importu paliw z europejskich rafinerii Grupy Orlen. To umożliwiło maksymalne wykorzystanie instalacji należących do grupy i pozytywnie wpłynęło na wyniki generowane przez spółki grupy.

"Rok 2017 był pierwszym, w którym od początku funkcjonowały przepisy „pakietu paliwowego". Efektem był przekraczający oczekiwania bardzo dynamiczny, aż 20-proc. wzrost konsumpcji. Nie był związany z klasycznymi czynnikami wpływającymi na popyt, takimi jak wskaźniki gospodarcze czy zmiany struktury floty samochodowej. Wzrost legalnej sprzedaży paliw udało się utrzymać, na czym zyskała cała branża, nie tylko PKN Orlen" – czytamy także.

Spółka przypomina, że z początkiem 2018 r. weszła w życie ostatnia nowelizacja ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Wdrożone przepisy przyczyniły się do zwiększenia ilości paliw odnawialnych zawartych w paliwach transportowych zużywanych w Polsce, ujednoliciły ofertę produktową i uszczelniły rynek. Kolejnym elementem ustawowym, który przyczynia się do utrzymywania procesu eliminowania szarej strefy z rynku paliwowego jest przyjęty w połowie br. projekt ustawy rozszerzający system SENT o transport kolejowy.

"Rosnący udział szarej strefy w rynku paliw był jednym z kluczowych problemów ich producentów w ostatnich latach. W latach 2012-2016 nie było żadnych przesłanek, które uzasadniałyby tak niski poziom konsumpcji jaki był oficjalnie raportowany. Porównanie trendu konsumpcji pomiędzy latami 2011 i 2017 wskazuje, że faktyczna konsumpcja ON w latach 2012-2016 musiała być zdecydowanie wyższa. To oznacza, że szara strefa w szczytowym okresie tj. latach 2014-2015 prawdopodobnie przekraczała 3 mln ton tj. ponad 20% rynku" – czytamy także.

Według oficjalnych danych Agencji Rynku Energii, konsumpcja oleju napędowego w latach 2015-2018 wzrośnie o ok. 43%, przy wzroście PKB o ok. 13 % w tym samym okresie. Pomijając efekt wzrostu gospodarczego szacujemy, że dzięki skutecznej walce z szarą strefą legalny rynek ON powiększył się o ok. 30% w tych latach, podano także.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 95,36 mld zł w 2017 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)