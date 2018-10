Herkules: Główny cel na resztę 2018 r. to praca nad marżą i wysokimi przepływami



Warszawa, 04.10.2018 (ISBnews) - Herkules ocenia, że bieżący rok będzie okresem stabilizacji - także na poziomie wyników finansowych - i porządkowania biznesu, poinformował ISBnews prezes Grzegorz Żółcik. Najważniejszym celem jest zwiększenie marży na podstawowej grupie - usług dźwigowych.

"Będzie to rok równowagi. Rok w którym porządkujemy sprawy, które tego wymagały - jak np. likwidacja działu transportu ponadgabarytowego. Jednocześnie trochę restrukturyzujemy sprzęt, sprzedaliśmy już dwie jednostki o dużym tonażu, próbujemy jeszcze jedną sprzedać. Chcemy je zastępować takimi żurawiami hydraulicznymi, na które jest spore zapotrzebowanie rynku" - powiedział Żółcik w rozmowie z ISBnews.

Prezes wskazał też na dobrą sytuację płynnościową i gotówkową Herkulesa. Grupa na koniec I półrocza dysponowała ok. 40 mln zł środków pieniężnych.

"2018 będzie to rok stabilizacji, dbania o przepływy operacyjne i osiągane marże. Cały czas próbujemy je zwiększać, ograniczać koszty, podnosić ceny. To jest dla nas najważniejszym celem w tym roku" - dodał prezes.

Zwrócił uwagę, że ze względu na dobrą sytuację na rynku usług żurawi wieżowych spółka ma możliwość podnoszenia cen i w ciągu ostatniego roku zwiększyła je o 10-15%. Spółka sygnalizuje też wysoki stopień wykorzystania jednostek.

"Sytuacja na rynku wygląda w ten sposób: jeśli chodzi o żurawie wieżowe, to jest bardzo dobra i nie wydaje się, by w perspektywie roku coś się miało zmienić ze względu na inwestycje przygotowywane przez inwestorów z branży kubaturowej. Sytuacja w drugiej części - żurawi hydraulicznych ciężkich i gąsienicowych do specjalistycznych robót jest nieco gorsza - cały czas to głównie efekt likwidacji rynku wiatraków" - wyjaśnił Żółcik.

Według niego, wpływ na wyniki II półrocza może mieć finalna likwidacja działu transportu ponadgabarytowego z powodu sprzedaży ostatnich składników majątku poniżej wartości księgowej. Jednocześnie spółka kontynuuje starania ku zbyciu obiektów nieruchomościowych w Warszawie przy ul. Szlacheckiej i Kaczorowej oraz w Krynicy Górskiej.

Pozytywnym elementem II połowy roku będzie natomiast, według prezesa, zakończenie integracji przejętego PGMB Budopol oraz rozpoczęcie montażu słupów i kontenerów telekomunikacyjnych w ramach kontraktu budowy systemu GSM-R. Spółka dotychczas wyprodukowała ponad 10% określonego zakresu materiałów.

Herkules jest dostawcą usług sprzętowych w zakresie wynajmu urządzeń dźwigowych oraz realizacji transportu ponadgabarytowego. Świadczy również usługi budowlano-montażowe wiązane z wznoszeniem obiektów kubaturowych, farm wiatrowych oraz realizuje obiekty telekomunikacyjne i energetyczne. Jest notowany na GPW od 2006 r.

Tomasz Chaberko

(ISBnews)