Projekt ustawy w tej sprawie znajduje się w niższej izbie parlamentu Rosji, Dumie Państwowej, podał w czwartek dziennik "Kommiersant". Rozmowy na temat podłączenia do rosyjskiego Systemu Przekazywania Informacji Finansowych (SPFS) toczą się na szczeblu BRICS i Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej. Zainteresowanie wyrażają Chiny, Iran oraz Turcja i z nimi prowadzone są rozmowy - powiedział Anatolij Aksakow, członek parlamentarnej komisji ds. rynków finansowych.

SPFS służy obecnie do rozliczeń krajowych. Został opracowany przez rosyjski bank centralny i uruchomiony w grudniu 2014 roku. Rosja obawiała się wówczas, że na fali zachodnich sankcji nałożonych na Moskwę w reakcji na kryzys ukraiński, jej banki zostaną odłączone od SWIFT. Zgodnie z danymi banku centralnego, obecnie w systemie SPFS działa ponad 400 podmiotów, w tym skarb państwa, banki i przedsiębiorstwa.

"Nasz system całkowicie rozwiązuje kwestię przekazywania informacji finansowych wewnątrz kraju. Jeśli chodzi o operacje transgraniczne, to można je realizować tylko wtedy, gdy porozumie się kilka krajów" - ocenił bank centralny.

Wiceszefowa banku Olga Skorobogatowa powiedziała, że podłączenie podmiotów zagranicznych do SPFS umożliwi przekazywanie informacji i rozliczeń między objętymi sankcjami firmami, które nie mogą dokonywać płatności poprzez SWIFT, a klientami zagranicznymi.

Zdaniem Nikołaja Kożanowa, eksperta ds. polityki energetycznej z Uniwersytetu Europejskiego w Petersburgu, nie można wykluczać podłączenia Iranu do rosyjskiego systemu. Zależy to jednak od skali współpracy gospodarczej obu krajów, która na razie jest niewielka.

Stanowisko, jakie w sprawie udziału w SPFS zajmą Chiny, zależy od relacji Pekinu ze Stanami Zjednoczonymi - powiedział "Kommiersantowi" naukowiec z Rosyjskiej Akademii Nauk (RAN) Dmitrij Mosjakow. Zwrócił on uwagę, że wartość obrotów handlowych między Chinami i USA to 500-600 mld USD, a obroty chińsko-rosyjskie to jedynie 100 mld USD. Jeśli stosunki Chin z Ameryką poprawią się, to Pekin "będzie lojalny wobec Stanów Zjednoczonych" i nie zaangażuje się w rosyjski projekt - uważa naukowiec.

Według "Kommiersanta", do współpracy z Rosją w ramach SPFS gotowe są podmioty z Turcji.

Partnerami Rosji w Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej są: Armenia, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan i Rosja. Do BRICS, prócz Rosji, należą: Brazylia, Indie, Chiny i RPA.

Z Moskwy Anna Wróbel (PAP)