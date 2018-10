Jak zaznaczył prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys, cytowany w czwartkowym komunikacie, "przejęcie BGK Nieruchomości to element strategii Grupy PFR, w której PFR to główne centrum aktywności inwestycyjnej". "Chcemy w najbliższych miesiącach zdecydowanie przyspieszyć inwestycje w ramach programu Mieszkanie plus" - powiedział Borys.

Jak przypomniał prezes PFR, "w Polsce ponad 83 proc. mieszkań jest kupowanych na własność, głównie z wykorzystaniem kredytów hipotecznych, co skutkuje wysokim zadłużeniem Polaków". "Przykładowo w Niemczech jest to tylko 51 proc. Rozwój rynku mieszkań na wynajem z opcja dojścia do własności przez fundusz Mieszkań dla Rozwoju z Grupy PFR, to atrakcyjna oferta dla Polaków nie powodująca konieczności zaciągania wysokich kredytów" - powiedział Borys.

Celem umowy zawartej przez PFR z Bankiem Gospodarstwa Krajowego jest integracja narzędzi inwestycyjnych w jednej grupie kapitałowej i przyśpieszenie realizacji inwestycji w dostępne cenowo budownictwo mieszkaniowe.

Wkrótce spółka BGK Nieruchomości zacznie działać pod nazwą PFR Nieruchomości.

Mariusz Polit, Łukasz Pawłowski

