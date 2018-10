Budowa zachodniego obejścia Szczecina to jedna z najważniejszych inwestycji drogowych, o którą Szczecin, wspólnie z sąsiadującymi samorządami zabiega od lat – poinformowały w czwartek służby prasowe szczecińskiego magistratu. Jak tłumaczy magistrat, oferowana pomoc to odpowiedź na doniesienia o wysokich ofertach w przetargu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

"Wysłałem pismo do dyrektora GDDKiA w Szczecinie, w którym wspólnie z gminą Police deklarujemy wsparcie merytoryczne oraz finansowe przy realizacji tej inwestycji" - powiedział cytowany w komunikacie prezydent Szczecina Piotr Krzystek. "Pokazujemy naszą determinację i chcemy jednocześnie zdopingować odpowiednie organy do tego, aby doprowadzić do realizacji projektu, który jest ważny dla całego regionu. To dla nas najważniejsze, jesteśmy gotowi do rozmów i o to postulujemy" - dodał.

"Budowa obwodnicy to ważna inwestycja, która odciąży Szczecin od ciężkich ładunków" – powiedział z kolei burmistrz Polic Władysław Diakun. Jak dodał, "To ważny argument przemawiający za tym, aby kontynuować realizację tego projektu, pomimo trudności które mogą wynikać z przetargów".

Wysokość partycypacji Szczecina i Polic ma być jeszcze przedmiotem uzgodnień.

Na początku czerwca br. ministerstwo inwestycji i rozwoju poinformowało, że zachodnia obwodnica Szczecina obok trzech innych odcinków dróg będzie realizowana w modelu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Według władz miasta, decyzja zapewnia przyspieszenie prac zmierzających do realizacji inwestycji.

Zachodnie Obejście Szczecina jest planowane jako dwujezdniowa droga ekspresowa o długości ok. 51 km. Będzie przebiegać od autostrady A6 w Kołbaskowie, przez Police, tunelem pod Odrą, aż do węzła drogowego w pobliżu Goleniowa, gdzie krzyżują się drogi S3 i S6.

Zachodnia obwodnica usprawni połączenia północnych i zachodnich dzielnic Szczecina oraz miejscowości leżących w powiecie polickim z drogami A6 i S3. Obejście znacząco skróci czasu dojazdu nad morze, szczególnie w sezonie letnim. Nowa droga ma także wyeliminować ze Szczecina transport materiałów do i z Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police i wpłynąć na rozwój portu morskiego w Policach.(PAP)

